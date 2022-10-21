中國電信（００７２８）第三季純利６３億人幣，同比升１２％

《經濟通通訊社２１日專訊》中國電信（００７２８）（滬：６０１７２８）公布，截至９

月３０日止第三季純利約６２﹒５２億元（人民幣．下同），同比增長１２％，每股盈利７分，

經營收入約１１８６﹒６３億元，升７﹒９％。



＊首三季多賺５﹒２％＊



該集團指，首三季純利約２４５﹒４３億元，同比增長５﹒２％，每股盈利２７分，如剔除

去年出售附屬公司的一次性稅後收益後，純利同比增長１２％，經營收入約３６０９億元，升

９﹒６％。ＥＢＩＴＤＡ為１００４﹒５８億元，增長４﹒３％，ＥＢＩＴＤＡ率為３０﹒６％

。

該集團指，首三季移動通信服務收入１４８３﹒６７億元，同比增長５﹒６％，移動用戶淨

增１７４６萬戶，達到約３﹒９億戶，５Ｇ套餐用戶淨增６３２４萬戶，達到約２﹒５１億戶，

滲透率達到６４﹒４％，移動用戶ＡＲＰＵ為４５﹒５元。固網及智慧家庭服務收入

８９４﹒３３億元，同比增長４﹒６％，有線寬帶用戶１﹒７９億戶，智慧家庭收入保持快速增

長，拉動寬帶綜合ＡＲＰＵ４６﹒６元。（ｗｈ）



＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

