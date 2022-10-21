  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

21/10/2022 07:53

中國電信（００７２８）第三季純利６３億人幣，同比升１２％

　　《經濟通通訊社２１日專訊》中國電信（００７２８）（滬：６０１７２８）公布，截至９
月３０日止第三季純利約６２﹒５２億元（人民幣．下同），同比增長１２％，每股盈利７分，
經營收入約１１８６﹒６３億元，升７﹒９％。
　
＊首三季多賺５﹒２％＊
　
　　該集團指，首三季純利約２４５﹒４３億元，同比增長５﹒２％，每股盈利２７分，如剔除
去年出售附屬公司的一次性稅後收益後，純利同比增長１２％，經營收入約３６０９億元，升
９﹒６％。ＥＢＩＴＤＡ為１００４﹒５８億元，增長４﹒３％，ＥＢＩＴＤＡ率為３０﹒６％

　　該集團指，首三季移動通信服務收入１４８３﹒６７億元，同比增長５﹒６％，移動用戶淨
增１７４６萬戶，達到約３﹒９億戶，５Ｇ套餐用戶淨增６３２４萬戶，達到約２﹒５１億戶，
滲透率達到６４﹒４％，移動用戶ＡＲＰＵ為４５﹒５元。固網及智慧家庭服務收入
８９４﹒３３億元，同比增長４﹒６％，有線寬帶用戶１﹒７９億戶，智慧家庭收入保持快速增
長，拉動寬帶綜合ＡＲＰＵ４６﹒６元。（ｗｈ）
　
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話21/10/2022
【虛幣世界】加密貨幣走勢平穩，比特幣維持19000美元水平
人氣文章香港要聞20/10/2022
【施政報告】陳茂波：今年內設立「引進重點企業辦公室」招人才
人氣文章香港政情20/10/2022
【施政報告】鄧炳強：積極推展基本法23條立法　確保實切可行
人氣文章中國故事20/10/2022
《神州經脈》傳內地縮檢疫期　LPR維持不變　滬指續跌外資再走
人氣文章香港要聞20/10/2022
【施政報告】陳茂波：五大因素樓市不「減辣」　視乎住宅成交量
人氣文章財經熱話20/10/2022
金沙虧損擴大仍獲大行力撐　傳內地探討放寬入境隔離　濠賭股跌幅收窄
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

【訂閱有賞】10萬訂閱go！賞$50超市禮券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金