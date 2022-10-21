《日入而息》本港９月通脹創７年半高，人幣即期創逾１４年半低

《今天重點》
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陳茂波稱今年內就設立保單持有人保障計劃的建議展開公眾諮詢；陳茂波延長調查壹傳媒事務審
查員任期３個月至明年１月２７日
楊潤雄稱積極考慮放寬措施，推動跨境旅遊復常；設立文化藝術盛事基金，將舉行流行文化節
孫東稱完善創科生態圈，冀吸引至少１００間潛力創科；考慮制定措施使內地流向本港數據妥善
應用保存
據報灣仔中國恒大中心獲數十買家有意入標
本港９月整體通脹率升至４﹒４％，創七年半新高
恒地（０００１２）粉嶺新盤首推１１３伙，入場費２７６﹒３萬元起
郭卓堅司法覆核勝訴，七西醫簽發的２萬張免針紙有效
人幣即期收跌１１７點曾穿７﹒２５，創逾１４年半低
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《即日市況》
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恒指全日低收６９點報１６２１１，科指低收１９點報３１０１
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《深滬股市》
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滬綜指收升０﹒１３％按周跌１％，券商內房揚升撐市
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《美元匯價》
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英鎊１﹒１７７０－１﹒１３４０反覆波動
歐元最新報０﹒９７４４╱４８，日圓最新報１５０﹒９５╱９６
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《公司業績》
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中國建築興業（００８３０）首三季經營溢利為４﹒４８億，按年升四成
灣區發展（００７３７）首三季純利跌５４％至２﹒２億元人民幣
長城汽車（０２３３３）第三季純利按年增８０﹒７％
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《公司資訊》
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攜程（０９９６１）與新加坡旅遊局簽３年ＭＯＵ擴展亞洲市場
恒生銀行（０００１１）灣仔商務理財中心開幕
恒地（０００１２）粉嶺新盤首推１１３伙，入場費２７６﹒３萬元起
ＥＳＲ（０１８２１）中國附屬完成首個國內屋頂太陽能項目
中國投資開發（００２０４）與青芒果互動傳媒簽訂戰略合作意向書
漢港控股（０１６６３）獲主席增持８５﹒２萬股
潤東汽車（０１３６５）本月３１日起除牌
ＭＭＣ（００９７５）第三季售出洗選焦煤產品按年增長１１倍
灣區發展（００７３７）９月廣深高速公路總路費收入按年跌２５％
富途續拓東盟市場，擬未來一年進軍「一兩個」新國家
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《國企紅籌》
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京東方精電（００７１０）完成配股，淨籌約２﹒９９億元
大唐發電（００９９１）首三季完成上網電量跌約４﹒８１％
中信股份（００２６７）李慶萍辭任執行董事，由今日起生效
復宏漢霖（０２６９６）稱漢貝泰獲藥監局批准肝細胞癌適應症補充
中再保（０１５０８）首９月原保費收入按年增７﹒２％
信達國際（００１１１）出售債券料賺５﹒８萬美元
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《神州民企》
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中國油氣（００７０２）今早開市中途停牌，以待刊發收購內幕消息
中國罕王（０３７８８）今根據受限制股份獎勵計劃購買１５萬股
奈雪的茶（０２１５０）第三季淨增６９間奈雪的茶茶飲店
中國動向（０３８１８）上半年零售流水按年錄高單位數跌幅
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《中國要聞》
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信通院牽頭的國際首個５Ｇ終端空口性能標準正式發布
官媒表示５年期以上ＬＰＲ 年底前有望下調
財政部表示亞太經濟增長下行壓力大，中國力促回穩向上
銀保監同意中國華融發行不超３００億元人民幣二級資本債
人行續２０億逆回購利率持平，本周淨回籠１９０億元
工信部確定長汽等１１家汽車生產者責任延伸試點企業
上海地產集團去年以來掛牌轉讓逾２００億元資產
中證報表示中證監允許滿足特定條件涉房企業在Ａ股融資
分析指放鬆涉房企業融資釋政策暖意，尚難以解救房企
中證金融下調轉融資費率４０基點，滿足券商融資需求
據報抖音本地生活落地成都，拓外賣和團購配送業務
肯尼亞冀延長５０億美元中國債務的償還期
上交所主板融資融券標的股票範圍擴至１０００隻
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《寶島快訊》
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台股收跌０﹒９８％，報１２８１９﹒２點
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《二十大》
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主席團會議通過中央委員會委員、中紀委委員候選人名單
京東方陳炎順稱美國新禁令對高端產品出貨量有一些影響
法外貿行表示進一步推動現有政策方向，不利科網內房內銀
環境部翟青稱推動重點領域綠色轉型，推進全國碳市場
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《國際要聞》
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美國指責伊朗派遣人員幫助俄羅斯使用無人機襲擊烏國
英國首相卓慧思辭職，工黨要求舉行大選
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《外圍經濟》
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互換合約顯示市場預計聯儲局政策利率在明年達到５厘
瑞信或發行可轉換債券或優先股，為改革提供資金
美元兌日圓升破１５０後，市場想知道日本何時會干預
美國政府以遠低於過去５年出售的價格購買石油
英倫銀行將分８次減持總共６０億英鎊的債券
通用汽車計劃２０２４年推新款電動農夫車
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《大國博弈》
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德國默克集團強調在中國的投資策略沒有改變
據報德總理不顧黨內外反對，擬同意中遠入股漢堡港
據報美國將量子運算及人工智能納入針對中國科技禁令
美起訴７名中國公民涉「獵狐行動」脅迫美居民返中國
長江存儲否認急晤工信部商美國新限制，稱言論失實
阿斯麥稱美國限制芯片出口中國對公司影響有限
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《施政報告》
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丘應樺稱「招商引才專組」目標年底定出招攬企業名單
何永賢稱簡約公屋工程符合法例，落大雨打風都沒問題
孫東稱完善創科生態圈，冀吸引至少１００間潛力創科；考慮制
定措施使內地流向本港數據妥善應用保存
孫玉菡稱不擔心搶人才政策減少對本地人才保障
楊潤雄稱積極考慮放寬措施，推動跨境旅遊復常；設立文化藝術
盛事基金，將舉行流行文化節
安永表示七項焦點措施招商引資引才是良好開始
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《其他消息》
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１２﹒１８立會補選，大灣區發展助理專員任選舉主任
李家超回應堆填區建公屋提議：要考慮是否適合讓人留宿
陳茂波稱今年內就設立保單持有人保障計劃的建議展開公眾諮詢
；陳茂波延長調查壹傳媒事務審查員任期３個月至明年１月２７
日
旅發局委任新成員，徐王美倫、龔楊恩慈及胡景豪入局
金管局表示轉數快系統將於本月３０日進行系統提升
地政總署推三幅新界政府地供受影響棕地作業者短期承租
葉國謙再獲委任為強積金諮詢委員會主席，任期兩年
本港９月個人破產申請按月減少１８％，半年來最少；９月整體
通脹率升至４﹒４％，創七年半新高
統計處調查指１６％受訪者料第四季業務狀況勝第三季
深股通全日流出３２億元，外資流出近兩月高；滬股通全日流出
４０億元，外資大幅淨流出８９億元
思科調查表示消費者盼企業以更透明方式處理客戶資料
富邦一年期港元定存加至４﹒６厘，美元定存突破５厘
Ｎｏｗ ＴＶ歡迎海關採行動保障知識產權
深水埗八旬婦感染類鼻疽，心臟衰竭日前離世
福布斯表示字節跳動曾計劃利用ＴｉｋＴｏｋ監視特定美公民個
人位置
Ｓｙｆｅ推靈活寶，無鎖定期３﹒５％預期年利化收益
據報灣仔中國恒大中心獲數十買家有意入標
ＰＡＲＫ ＹＯＨＯ Ｂｏｌｏｇｎａ不排除短期加推
中原表示恒地粉嶺北新盤第３期開價有約１０％折讓
中原ＣＣＬ按周跌０﹒８９％，創逾４年半新低
銀公料港息將逐步跟隨美息上升，現時按揭業務質素健康
長江集團榮膺公益金最高籌款機構第三名
陳維民獲委任為金管局副總裁，下月起生效
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《新冠肺炎》
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本港新增５３９３宗確診，再多９名患者離世
政府批准七欖觀眾在看台飲食，入境出示快測陰性證明
郭卓堅司法覆核勝訴，七西醫簽發的２萬張免針紙有效
上門鼓勵長者接種新冠疫苗計劃明起延伸至觀塘葵青區
上海昨日增本土新冠感染者１３宗，三地升中風險
全國昨增本土陽性７９６宗，廣東８９宗位第三多
劉宇隆建議以噴鼻疫苗作加強劑，未來半年維持口罩令
北京再增１７宗本土個案，１１趟公交車暫停運營
據報澳門尚未確定恢復內地旅行團日期
李家超稱專家認為口罩令須維持確保隱性患者不會播毒
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