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即市新聞

21/10/2022 19:12

《日入而息》本港９月通脹創７年半高，人幣即期創逾１４年半低

　　　　　　　　　　　　　　　　　　《今天重點》
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陳茂波稱今年內就設立保單持有人保障計劃的建議展開公眾諮詢；陳茂波延長調查壹傳媒事務審
查員任期３個月至明年１月２７日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
楊潤雄稱積極考慮放寬措施，推動跨境旅遊復常；設立文化藝術盛事基金，將舉行流行文化節　
孫東稱完善創科生態圈，冀吸引至少１００間潛力創科；考慮制定措施使內地流向本港數據妥善
應用保存　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
據報灣仔中國恒大中心獲數十買家有意入標　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
本港９月整體通脹率升至４﹒４％，創七年半新高　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
恒地（０００１２）粉嶺新盤首推１１３伙，入場費２７６﹒３萬元起　　　　　　　　　　　
郭卓堅司法覆核勝訴，七西醫簽發的２萬張免針紙有效　　　　　　　　　　　　　　　　　　
人幣即期收跌１１７點曾穿７﹒２５，創逾１４年半低　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　《即日市況》　
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　　恒指全日低收６９點報１６２１１，科指低收１９點報３１０１
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《深滬股市》　
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滬綜指收升０﹒１３％按周跌１％，券商內房揚升撐市　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《美元匯價》　
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英鎊１﹒１７７０－１﹒１３４０反覆波動　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
歐元最新報０﹒９７４４╱４８，日圓最新報１５０﹒９５╱９６　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《公司業績》　
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中國建築興業（００８３０）首三季經營溢利為４﹒４８億，按年升四成　　　　　　　　　　
灣區發展（００７３７）首三季純利跌５４％至２﹒２億元人民幣　　　　　　　　　　　　　
長城汽車（０２３３３）第三季純利按年增８０﹒７％　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《公司資訊》　
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攜程（０９９６１）與新加坡旅遊局簽３年ＭＯＵ擴展亞洲市場　　　　　　　　　　　　　　
恒生銀行（０００１１）灣仔商務理財中心開幕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
恒地（０００１２）粉嶺新盤首推１１３伙，入場費２７６﹒３萬元起　　　　　　　　　　　
ＥＳＲ（０１８２１）中國附屬完成首個國內屋頂太陽能項目　　　　　　　　　　　　　　　
中國投資開發（００２０４）與青芒果互動傳媒簽訂戰略合作意向書　　　　　　　　　　　　
漢港控股（０１６６３）獲主席增持８５﹒２萬股　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
潤東汽車（０１３６５）本月３１日起除牌　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ＭＭＣ（００９７５）第三季售出洗選焦煤產品按年增長１１倍　　　　　　　　　　　　　　
灣區發展（００７３７）９月廣深高速公路總路費收入按年跌２５％　　　　　　　　　　　　
富途續拓東盟市場，擬未來一年進軍「一兩個」新國家　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《國企紅籌》　
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京東方精電（００７１０）完成配股，淨籌約２﹒９９億元　　　　　　　　　　　　　　　　
大唐發電（００９９１）首三季完成上網電量跌約４﹒８１％　　　　　　　　　　　　　　　
中信股份（００２６７）李慶萍辭任執行董事，由今日起生效　　　　　　　　　　　　　　　
復宏漢霖（０２６９６）稱漢貝泰獲藥監局批准肝細胞癌適應症補充　　　　　　　　　　　　
中再保（０１５０８）首９月原保費收入按年增７﹒２％　　　　　　　　　　　　　　　　　
信達國際（００１１１）出售債券料賺５﹒８萬美元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《神州民企》　
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中國油氣（００７０２）今早開市中途停牌，以待刊發收購內幕消息　　　　　　　　　　　　
中國罕王（０３７８８）今根據受限制股份獎勵計劃購買１５萬股　　　　　　　　　　　　　
奈雪的茶（０２１５０）第三季淨增６９間奈雪的茶茶飲店　　　　　　　　　　　　　　　　
中國動向（０３８１８）上半年零售流水按年錄高單位數跌幅　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《中國要聞》　
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信通院牽頭的國際首個５Ｇ終端空口性能標準正式發布　　　　　　　　　　　　　　　　　　
官媒表示５年期以上ＬＰＲ　年底前有望下調　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
財政部表示亞太經濟增長下行壓力大，中國力促回穩向上　　　　　　　　　　　　　　　　　
銀保監同意中國華融發行不超３００億元人民幣二級資本債　　　　　　　　　　　　　　　　
人行續２０億逆回購利率持平，本周淨回籠１９０億元　　　　　　　　　　　　　　　　　　
工信部確定長汽等１１家汽車生產者責任延伸試點企業　　　　　　　　　　　　　　　　　　
上海地產集團去年以來掛牌轉讓逾２００億元資產　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中證報表示中證監允許滿足特定條件涉房企業在Ａ股融資　　　　　　　　　　　　　　　　　
分析指放鬆涉房企業融資釋政策暖意，尚難以解救房企　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中證金融下調轉融資費率４０基點，滿足券商融資需求　　　　　　　　　　　　　　　　　　
據報抖音本地生活落地成都，拓外賣和團購配送業務　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
肯尼亞冀延長５０億美元中國債務的償還期　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
上交所主板融資融券標的股票範圍擴至１０００隻　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　《寶島快訊》　
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　　台股收跌０﹒９８％，報１２８１９﹒２點　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　《二十大》　
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　　主席團會議通過中央委員會委員、中紀委委員候選人名單　　　
　　京東方陳炎順稱美國新禁令對高端產品出貨量有一些影響　　　
　　法外貿行表示進一步推動現有政策方向，不利科網內房內銀　　
　　環境部翟青稱推動重點領域綠色轉型，推進全國碳市場　　　　
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　　　　　　　　　　　　　《國際要聞》　
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　　美國指責伊朗派遣人員幫助俄羅斯使用無人機襲擊烏國　　　　
　　英國首相卓慧思辭職，工黨要求舉行大選　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　《外圍經濟》　
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　　互換合約顯示市場預計聯儲局政策利率在明年達到５厘　　　　
　　瑞信或發行可轉換債券或優先股，為改革提供資金　　　　　　
　　美元兌日圓升破１５０後，市場想知道日本何時會干預　　　　
　　美國政府以遠低於過去５年出售的價格購買石油　　　　　　　
　　英倫銀行將分８次減持總共６０億英鎊的債券　　　　　　　　
　　通用汽車計劃２０２４年推新款電動農夫車　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　《大國博弈》　
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　　德國默克集團強調在中國的投資策略沒有改變　　　　　　　　
　　據報德總理不顧黨內外反對，擬同意中遠入股漢堡港　　　　　
　　據報美國將量子運算及人工智能納入針對中國科技禁令　　　　
　　美起訴７名中國公民涉「獵狐行動」脅迫美居民返中國　　　　
　　長江存儲否認急晤工信部商美國新限制，稱言論失實　　　　　
　　阿斯麥稱美國限制芯片出口中國對公司影響有限　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　《施政報告》　
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　　丘應樺稱「招商引才專組」目標年底定出招攬企業名單　　　　
　　何永賢稱簡約公屋工程符合法例，落大雨打風都沒問題　　　　
　　孫東稱完善創科生態圈，冀吸引至少１００間潛力創科；考慮制
　　定措施使內地流向本港數據妥善應用保存　　　　　　　　　　
　　孫玉菡稱不擔心搶人才政策減少對本地人才保障　　　　　　　
　　楊潤雄稱積極考慮放寬措施，推動跨境旅遊復常；設立文化藝術
　　盛事基金，將舉行流行文化節　　　　　　　　　　　　　　　
　　安永表示七項焦點措施招商引資引才是良好開始　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　《其他消息》　
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　　１２﹒１８立會補選，大灣區發展助理專員任選舉主任　　　　
　　李家超回應堆填區建公屋提議：要考慮是否適合讓人留宿　　　
　　陳茂波稱今年內就設立保單持有人保障計劃的建議展開公眾諮詢
　　；陳茂波延長調查壹傳媒事務審查員任期３個月至明年１月２７
　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　旅發局委任新成員，徐王美倫、龔楊恩慈及胡景豪入局　　　　
　　金管局表示轉數快系統將於本月３０日進行系統提升　　　　　
　　地政總署推三幅新界政府地供受影響棕地作業者短期承租　　　
　　葉國謙再獲委任為強積金諮詢委員會主席，任期兩年　　　　　
　　本港９月個人破產申請按月減少１８％，半年來最少；９月整體
　　通脹率升至４﹒４％，創七年半新高　　　　　　　　　　　　
　　統計處調查指１６％受訪者料第四季業務狀況勝第三季　　　　
　　深股通全日流出３２億元，外資流出近兩月高；滬股通全日流出
　　４０億元，外資大幅淨流出８９億元　　　　　　　　　　　　
　　思科調查表示消費者盼企業以更透明方式處理客戶資料　　　　
　　富邦一年期港元定存加至４﹒６厘，美元定存突破５厘　　　　
　　Ｎｏｗ　ＴＶ歡迎海關採行動保障知識產權　　　　　　　　　
　　深水埗八旬婦感染類鼻疽，心臟衰竭日前離世　　　　　　　　
　　福布斯表示字節跳動曾計劃利用ＴｉｋＴｏｋ監視特定美公民個
　　人位置　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　Ｓｙｆｅ推靈活寶，無鎖定期３﹒５％預期年利化收益　　　　
　　據報灣仔中國恒大中心獲數十買家有意入標　　　　　　　　　
　　ＰＡＲＫ　ＹＯＨＯ　Ｂｏｌｏｇｎａ不排除短期加推　　　　
　　中原表示恒地粉嶺北新盤第３期開價有約１０％折讓　　　　　
　　中原ＣＣＬ按周跌０﹒８９％，創逾４年半新低　　　　　　　
　　銀公料港息將逐步跟隨美息上升，現時按揭業務質素健康　　　
　　長江集團榮膺公益金最高籌款機構第三名　　　　　　　　　　
　　陳維民獲委任為金管局副總裁，下月起生效　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　《新冠肺炎》　
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　　本港新增５３９３宗確診，再多９名患者離世　　　　　　　　
　　政府批准七欖觀眾在看台飲食，入境出示快測陰性證明　　　　
　　郭卓堅司法覆核勝訴，七西醫簽發的２萬張免針紙有效　　　　
　　上門鼓勵長者接種新冠疫苗計劃明起延伸至觀塘葵青區　　　　
　　上海昨日增本土新冠感染者１３宗，三地升中風險　　　　　　
　　全國昨增本土陽性７９６宗，廣東８９宗位第三多　　　　　　
　　劉宇隆建議以噴鼻疫苗作加強劑，未來半年維持口罩令　　　　
　　北京再增１７宗本土個案，１１趟公交車暫停運營　　　　　　
　　據報澳門尚未確定恢復內地旅行團日期　　　　　　　　　　　
　　李家超稱專家認為口罩令須維持確保隱性患者不會播毒　　　　
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