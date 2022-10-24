《日出而作》今早日本政府疑干預匯市，日圓急升５００點子

《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
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紐約道瓊斯 ３１０８２﹒５６ 升 ７４８﹒９７ ２﹒４７％
標普５００ ３７５２﹒７５ 升 ８６﹒９７ ２﹒３７％
納斯達克 １０８５９﹒７２ 升 ２４４﹒８７ ２﹒３１％
倫敦富時１００ ６９６９﹒７３ 升 ２５﹒８２ ０﹒３７％
法蘭克福ＤＡＸ １２７３０﹒９０ 跌 ３６﹒５１ ０﹒２９％
巴黎ＣＡＣ ４０ ６０３５﹒３９ 跌 ５１﹒５１ ０﹒８５％
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＊香港時間７：４０ａｍ美元兌日圓１４６﹒１８，歐元兌美元０﹒９８７０
《公司業績》
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中國電信（００７２８）第三季純利６３億人幣，同比升１２％
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《公司資訊》
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信義光能（００９６８）擬發Ａ股深圳創業板上市，保薦人國泰君安
中國中免（０１８８０）海口國際免稅城本月２８日開業
復星旅遊文化（０１９９２）首三季利潤大幅改善，營業額升１倍
鱷魚恤（００１２２）建議２供１籌４３７８萬元，供股價折讓６６％
創業集團（０２２２１）３４９９萬人幣合營石墨負極材料，訂意向
未來世界（００５７２）９００萬元增持山高控股及捷利交易寶股份
中薇金融（００２４５）核數師羅兵咸永道退任，建議中審眾環接任
嘉藝控股（０１０２５）執董周海辭任，昨起生效
華章科技（０１６７３）２７％抵押股權遭執行，轉由ＷＬ持有
綠領控股（０００６１）可換股票據到期，商延到期日或發新票據
銀濤控股（０１９４３）６董事因控制權易手辭任，委７人任董事
科軒動力（００４７６）訂新協議發２億元可換股票據，換股成單一最大
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《國企紅籌》
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五礦（０１２０８）剛果採礦租賃權益提呈國際商會仲裁
信達國際（００１１１）３０１１萬元蝕讓國電優先股
華融金控（００９９３）第二次掛牌售債權，底價降２０％
中遠海控（０１９１９）正式運營供應鏈物流事業部
廣汽（０２２３８）獲１８３億人幣注廣汽埃安料無盈虧
五礦資源（０１２０８）第三季銅總產量環比升１﹒２倍
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《神州民企》
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順風（０１１６５）附屬破產案付現金及高溢價發股和解
朗詩（００１０６）公布現有票據交換後餘額無法償還，續與持有人溝通
明發集團（００８４６）９個月銷售額６０億人幣，同比降２７％
新紐科技（０９６００）擬購上海鋼軟控制權，訂備忘
先聲藥業（０２０９６）２候選藥臨試申請獲受理，不知股價波動原因
綠城服務（０２８６９）所涉訴訟完成開庭審理程序，未有判決
百仕達（０１１６８）違規漏報提供４億元無抵押貸款，屬無心之失
天能動力（００８１９）旗下天股料首三季多賺逾３１％
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《中國要聞》
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上交所３條央企主題指數１１月１６日發布
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《中概股速遞》
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特選中概股於美國上市╱預託證券收市價
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《二十大》
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國家電投集團錢智民表示推動央企科技創新，調整考核指標
潘功勝表示實施好穩健貨幣政策，保持人民幣匯率合理均衡
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《匯市走勢》
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日圓穿１５０再創３２年低，卓慧思請辭鎊匯先升後回
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《台海局勢》
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布林肯再談及指北
京可能以任何必要
方式實現統一台灣
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