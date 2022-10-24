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即市新聞

24/10/2022 07:53

《日出而作》今早日本政府疑干預匯市，日圓急升５００點子

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
　
　　　　　　　　　　　　　　　　（點）　　　　　　（點）　　　（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　紐約道瓊斯　　　　３１０８２﹒５６　升　７４８﹒９７　２﹒４７％
　　標普５００　　　　　３７５２﹒７５　升　　８６﹒９７　２﹒３７％
　　納斯達克　　　　　１０８５９﹒７２　升　２４４﹒８７　２﹒３１％
　　倫敦富時１００　　　６９６９﹒７３　升　　２５﹒８２　０﹒３７％
　　法蘭克福ＤＡＸ　　１２７３０﹒９０　跌　　３６﹒５１　０﹒２９％
　　巴黎ＣＡＣ　４０　　６０３５﹒３９　跌　　５１﹒５１　０﹒８５％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　＊香港時間７：４０ａｍ美元兌日圓１４６﹒１８，歐元兌美元０﹒９８７０
　
　　　　　　　　　　　　　《公司業績》　
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
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　　中國電信（００７２８）第三季純利６３億人幣，同比升１２％
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　　　　　　　　　　　　　　　《公司資訊》　
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
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　　信義光能（００９６８）擬發Ａ股深圳創業板上市，保薦人國泰君安　　
　　中國中免（０１８８０）海口國際免稅城本月２８日開業　　　　　　　
　　復星旅遊文化（０１９９２）首三季利潤大幅改善，營業額升１倍　　　
　　鱷魚恤（００１２２）建議２供１籌４３７８萬元，供股價折讓６６％　
　　創業集團（０２２２１）３４９９萬人幣合營石墨負極材料，訂意向　　
　　未來世界（００５７２）９００萬元增持山高控股及捷利交易寶股份　　
　　中薇金融（００２４５）核數師羅兵咸永道退任，建議中審眾環接任　　
　　嘉藝控股（０１０２５）執董周海辭任，昨起生效　　　　　　　　　　
　　華章科技（０１６７３）２７％抵押股權遭執行，轉由ＷＬ持有　　　　
　　綠領控股（０００６１）可換股票據到期，商延到期日或發新票據　　　
　　銀濤控股（０１９４３）６董事因控制權易手辭任，委７人任董事　　　
　　科軒動力（００４７６）訂新協議發２億元可換股票據，換股成單一最大
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　　　　　　　　　　　　《國企紅籌》　
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　　五礦（０１２０８）剛果採礦租賃權益提呈國際商會仲裁　
　　信達國際（００１１１）３０１１萬元蝕讓國電優先股　　
　　華融金控（００９９３）第二次掛牌售債權，底價降２０％
　　中遠海控（０１９１９）正式運營供應鏈物流事業部　　　
　　廣汽（０２２３８）獲１８３億人幣注廣汽埃安料無盈虧　
　　五礦資源（０１２０８）第三季銅總產量環比升１﹒２倍　
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　　　　　　　　　　　　　　　《神州民企》　
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　　順風（０１１６５）附屬破產案付現金及高溢價發股和解　　　　　　　
　　朗詩（００１０６）公布現有票據交換後餘額無法償還，續與持有人溝通
　　明發集團（００８４６）９個月銷售額６０億人幣，同比降２７％　　　
　　新紐科技（０９６００）擬購上海鋼軟控制權，訂備忘　　　　　　　　
　　先聲藥業（０２０９６）２候選藥臨試申請獲受理，不知股價波動原因　
　　綠城服務（０２８６９）所涉訴訟完成開庭審理程序，未有判決　　　　
　　百仕達（０１１６８）違規漏報提供４億元無抵押貸款，屬無心之失　　
　　天能動力（００８１９）旗下天股料首三季多賺逾３１％　　　　　　　
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　　　　　　　　《中國要聞》　
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　　上交所３條央企主題指數１１月１６日發布
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　　　　　　　《中概股速遞》　
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　　特選中概股於美國上市╱預託證券收市價
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　　　　　　　　　　　　《二十大》　
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　　國家電投集團錢智民表示推動央企科技創新，調整考核指標
　　潘功勝表示實施好穩健貨幣政策，保持人民幣匯率合理均衡
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　　　　　　　　　　　《匯市走勢》　
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　　日圓穿１５０再創３２年低，卓慧思請辭鎊匯先升後回
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　　　　　　　　　　　　　　　《台海局勢》　
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　　布林肯再談及指北
　　京可能以任何必要
　　方式實現統一台灣
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