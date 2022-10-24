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24/10/2022 09:15

《出旗制勝－麥穎儀》恒指急跌過千點，重回２００９年４月底水平

　　《出旗制勝》市場對聯儲局加息預期下降，美國三大指數反彈。今日（２４日）亞太區股市
亦普遍造好，但恒指卻裂口急挫，暫低見１５１４２點，最多跌１０６８點（約６﹒６％），為
２００９年４月底以來的低位。恒指波幅指數（ＶＨＳＩ）一度飆升至４３水平，對上一次此現
象出現於今年３月１５日，當日恒指中段急跌約６﹒６％後，次日連彈２日，累計升幅超過
１６％。投資者如想趁低博恒指反彈，或可留意恒指購２６０６５，行使價１７０００點，實際
槓桿７﹒８倍，引伸波幅３１﹒４％，換股比率７８００兌１，２０２３年３月３０日到期；如
繼續看淡，或可留意恒指沽２６７０２，行使價１５５００點，實際槓桿４﹒９倍，引伸波幅
３３﹒７％，換股比率６０００兌１，２０２３年４月２７日到期。
　　科網股領跌拖累大市向下，美團（０３６９０）今日曾跌近一成半，跌穿４月低位約１３０
元位置，股價逼近１２０元整數關口水平，距離３月份底部１０３﹒５元還有約１６％的距離，
表現相對ＡＴＭ中其他２隻科網股更為硬淨。值得留意的是，截至上周五（２１日），美團連續
８日錄得北水淨流入。投資者如繼續看好美團又想趁低博反彈，或可留意美團購２７０１６，行
使價１６０﹒１元，實際槓桿３﹒９倍，引伸波幅６２﹒１％，換股比率１００兌１，２０２３
年５月３０日到期；如看淡，或可留意美團沽２６７９１，行使價１１０元，實際槓桿２﹒７倍
，引伸波幅６９﹒６％，換股比率５０兌１，２０２３年４月２７日到期。
　　至於阿里（０９９８８），今早同樣大陰燭下挫，日內暫低見６１﹒３５元，最多暫跌近
１２％，股價再創港交所上市以來新低，但今日成交顯著回升，半日成交額已超過６０億。投資
者如繼續看好阿里，或可候低留意阿里購２５８３６，行使價８０﹒０５元，實際槓桿３﹒７倍
，引伸波幅５７﹒８％，換股比率１００兌１，２０２３年６月２９日到期；如看淡，或可留意
阿里沽２５２４６，行使價５０﹒４５元，實際槓桿３倍，引伸波幅６９％，換股比率１０兌１
，２０２３年３月３０日到期。《花旗上市結構性產品部副總裁　麥穎儀》
　
＊筆者為證監會持牌人士，並無持有上述之相關資產
　
註：本結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回應收款
項。結構性產品之價格可升可跌，投資者或損失全部投資。過往表現並不預示未來表現。投資前
應了解產品風險並諮詢專業意見，及細閱上市文件內全部詳情。
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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