《牛熊志選－陳其志》資金看好騰訊（００７００）

《牛熊志選》受市場憂慮美聯儲下月將繼續進取加息，和美債孳息上升影響，美股上周高開

低走。港股上周五（２１日）窄幅上落，全周跌逾３００點。本周可關注多隻大型股份業績陸續

出爐，恒指短期支持位在１６０００點關口，可留意捕捉區間上落的機會。恒指牛熊證資金流情

況，截至上周四（２０日）過去５個交易日，恒指牛證合共錄得約１﹒３３億港元資金淨流入，

顯示有資金流入好倉，恒指熊證則累計約６９６﹒０萬港元資金淨流出，顯示有淡倉資金套現。

街貨分布方面，截至上周四，恒指牛證街貨主要在收回價１５５００點至１５７９９點之間，累

計相當約２４６９張期指合約；熊證街貨主要在收回價１７１００點至１７３９９點之間累計了

相當約１４６０張期指合約。

根據法興交易員表示，上周場外期權市場的引伸波幅普遍下跌，恒生指數的３個月場外期權

的引伸波幅下降０﹒３個波幅點至３０﹒８％；國企指數的３個月場外期權的引伸波幅下降

０﹒６個波幅點至３４﹒０％；至於３個月期股份場外期權方面，匯控（００００５）的引伸波

幅下降１﹒１個波幅點至３１﹒６％；港交所（００３８８）的引伸波幅下降０﹒８個波幅點至

３５﹒４％；騰訊（００７００）的引伸波幅上升２﹒３個波幅點至４２﹒８％；中石油

（００８５７）的引伸波幅下降２﹒１個波幅點至２８﹒９％；中海油（００８８３）的引伸波

幅下降３﹒２個波幅點至２８﹒５％；建行（００９３９）的引伸波幅下降１﹒２個波幅點至

２４﹒５％；友邦（０１２９９）的引伸波幅上升０﹒２個波幅點至３１﹒４％；工行

（０１３９８）的引伸波幅下降０﹒８個波幅點至２４﹒３％；平保（０２３１８）的引伸波幅

下降３﹒０個波幅點至４２﹒７％；南中（０２８２２）的引伸波幅下降０﹒４個波幅點至

２８﹒１％。

輪證看好資金流方面，截至上周四前一周，騰訊的相關認購證及牛證合共錄得約

７１３８﹒０萬元資金淨流入部署，為最多資金留意個股。產品條款方面，目前市場上較活躍的

騰訊認購證為行使價約２８０元至２９８元附近的中期價外條款，實際槓桿約６﹒０倍至７﹒４

倍；另外，美團（０３６９０）相關認購證及牛證期內錄得約３４０１﹒０萬元資金淨流入部署

，資金留意行使價１７５元至１８４元附近的中長期及長期價外條款，實際槓桿約４﹒７倍至

６﹒２倍。

至於看淡資金流方面，期內港交所的相關認沽證及熊證合共錄得約１６５７﹒０萬元資金淨

流入部署。港交所認沽證條款方面，較多投資者留意行使價約２５２元至２５３元附近的中期價

外條款，實際槓桿約４﹒４倍至４﹒６倍。

《法興證券上市產品銷售部主管 陳其志》



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