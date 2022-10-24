《運籌帷幄－梁業豪》料下一個升浪只屬短期反彈，中長期仍不樂觀

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為４３﹒７５％和５０％

，局勢則均尚屬顯著向淡。近期港股於表現上遠遠不及美股，情況非常明顯。前者已從低位大幅

反彈，後者卻仍在找尋短中期跌浪底。人民幣兌美元創１２年新低，外資流出中國的現象明顯，

特別是債券市場，中港通關無期，疫情繼續打擊本港經濟，港股確實欠缺正式回升的情況。因此

，支持港股好友入市反擊的，現只有超賣程度上升的市況，但被吸引的只為投機者，而非投資者

。

投機者的買賣時段多不超過一個月，代表他們的入市只能為港股提供短時間的上升動力，他

們多會於一個月內找尋套利離場的機會。換言之，反彈過後，港股便會掉頭再跌，測試前低位支

持，再定後向。最理想者，為到時中長線好友大戶急於入市反攻，令前跌浪底支持免受測試，中

期港股以「高低腳」形式轉跌為升。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（頻道

：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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