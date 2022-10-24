《一周攻略－周進略》短線若不先生存，哪有資格談長線！

《一周攻略上周說：留得青山在，哪怕沒柴燒！有朋友認為，是不是太誇張了點？真的有那

麼嚴峻？如此存亡之秋？



＊從水漲船高，到丟失泳褲＊



誠然，市場上不乏危言聳聽之輩，而媒體上，這樣的風格，往往最受落，反正傳媒的生存，

或多或少，就是依賴於讀者聽眾持續關注，一直支持，有甚麼比起危機的出現，令大家最有興趣

，一直追看？這一點，在很多財經傳媒相關的學術研究中，都有指出。

然而，這裏說的，絕不是誇張過分，而是講事實，擺道理。可不是嗎？大家習慣於過去十多

年的升市，資產升值潮是由央行的錢印出來的，量寬量出來的，大家水漲船高，自然不亦樂乎。

然而，大家有沒有想到，萬一央行不單不印錢，甚至在市場上抽走，則反方向的動作，便是大家

面對退潮，到時便知道，正如股神巴菲特所言，誰人沒有穿泳裝了！



＊從不得不救，到不得不收＊



之所以上述的預言，絕有可能成為事實，只因為央行的決策層，本身面對的局限條件，跟十

多年前不同。當時是金融市場震盪，銀行體系有可能出事，不得不救，所以一直大量為市場輸血

，多多資金也在所不惜。亦只有這樣，市場中人才會相信，央行財金官員是真的志在必得，說到

做到，期望管理便是這麼簡單的一回事。

然而，如今卻是另一個世界。經過１０多年的量寬低息後，通脹一直沒有出現，直到疫情後

，才突然觸發，一旦觸發便不可收拾，假如央行作為貨幣政策的把關人，甚至其實是貨幣供應的

最終話事人，真的不做點甚麼，通脹者，既為流通貨幣的膨脹，央行不做點甚麼，真的說不過去

，因為通脹根源就是央行呀！

如此一來，好歹有個交代，起碼今年之內，加息要提速進行，同步上映量寬的退市縮表，是

很起碼很基本的了。



＊選股配置否，與時並進退＊



果如是，大家若堅持過去１０多年的選股或資產配置方式，不怕高風險，不怕波幅，不怕捱

價，只怕未推到出頭天，已經一浪又一浪的把大家打沉，更不要提萬一有重大槓桿在其中了。

是的，長線如何，樂觀者生存，這是基本道理。然而，短線一樣要捱得過，才有資格談長線

。一切都要適者生存，與時並進，甚至與時並退。



＊周內恐再下試１６１７０＊



之前一直跟大家數手指，說恒指下一站１６１７０，如今已經在即市中跌破，算是有點測試

支持的意味，但收盤尚未跌穿，本周開局未必太差，承接歐美股市靠穩機會大，但到周末前，會

否再一試，並且收盤跌穿，然後大家再下望１０６７６，真的不說也罷。

《經濟通通訊社特約分析師 周進略》（本欄逢周一刊出）



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