《套期保值－蕭猷華》港股現水平要加倉嗎？

《套期保值》恒生指數上周四（２０日），差點跌穿１６０００點，低見１６０１０點，創

下１３年低位，壞消息一籮籮，美聯儲「鷹派」貨幣政策、企業盈利倒退、中美關係脫軌、俄烏

戰事升級、歐洲能源危機、中概股退市風險、內地嚴格防疫政策，令投資者缺乏信心，對股市前

景沒有希望，入市意欲低迷，港股成交連續多月減至１０００億以下。不過，眾多負面因素其實

已經反映，優質股票實情嚴重超跌，而且筆者認為一些潛在利好消息，正在醞釀當中。



上周四（２０日），彭博社引述消息人士指，內地將會在二十大之後，放寬檢疫措施，由７

日酒店隔離和３日居家自我監察，縮減為「２＋５」，消息一出，恒指短短在１０分鐘內，急抽

近４００點，但當投資者冷靜下來，而且外媒經常發布Ｆａｋｅ Ｎｅｗｓ，加上內地正召開二

十大政治會議，此時官方也不會回應，港股打回原形。不過，事件反映現在投資者，特別外資，

最渴望就是內地能盡快放寬檢疫措施，與外國接軌，因很多企業已缺乏耐性，甚至有意撤資。



筆者認為內地即使放寬檢疫措施，也必須有序，畢竟內地人口眾多，地方大，而且老人比例

達２０％，如果防疫政策跟外國同步，經濟風險或比現在更大。不過，逐步、適度放寬絕對是大

方針，相信只要有足夠治療新冠藥物和疫苗接種人數增加，內地逐步放寬入境隔離限制，短期有

機會實現。



另一方面，歐洲能源危機亦有望降溫。上周，歐盟２７國達成限制能源價格協議，並同意一

同採購天然氣，增加價格談判籌碼，今次協議主要是向土耳其購入二手天然氣，藉此擺脫倚賴俄

羅斯，當然計劃需要兩至三年，因為必須興建連接土耳其的海底、地下輸氣管道。與此同時，歐

洲已經增加天然氣庫存，和實施節約用電政策，預計今年冬季天然氣供應穩定，而且若能完全擺

脫俄羅斯供氣，將會消除一個極不利因素。



此外，美國聯儲局局內委員，對利率政策開始出現分歧，有消息指１１月２日加息７５基點

之後，聯儲局將會討論１２月縮減加息幅度，明年初甚至有機會停止，避免經濟進一步急劇放緩

。筆者早前在本難題及，美國通脹其實連跌三個月，「鷹派」貨幣政策在年底有機會轉向，而且

聯邦基金利率升至４﹒５％左右，已經達到中性水平，聯儲局應該暫停加息，以觀察通脹情況，

避免經濟出現硬著陸。另一方面，１１月在印尼舉行的ＡＰＥＣ領導人會議，拜登與習近平或見

面，中美關係有機會出現小陽春。



總括而言，港股現在處於最悲觀狀態，見底與否？當然沒有水晶球。不過，從筆者以上觀點

，潛在利好因素正在醞釀當中。股價往往走在消息前面，故此現水平投資者應該加倉，再次引用

巴菲特金句，「當別人恐懼時，就要貪婪」！

《信誠證券投資服務董事 蕭猷華》



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