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24/10/2022 17:00

《盤後部署》恒指收瀉１０３０點，１５０００關危，龍湖插１５％

　　《經濟通通訊社２４日專訊》雖然美股上周五（２１日）反彈，三大指數齊齊彈逾２％，但
港股唔跟，恒指低開後走勢向下，藍籌股跌幅顯著，跌幅榜頭十位均跌逾１０％，僅６隻逃過一
跌。
　　港股急跌，恒指跌穿１６０００關後進一步向下，一度瀉逾１１００點，低見１５０８２，
差幾十點連１５０００關都隊穿埋，恒生指數收報１５１８０，跌１０３０點或跌６﹒３６％，
主板成交１６１７﹒５３億元。國企指數收報５１１４，跌４０２點或跌７﹒３０％。恒生科技
指數收報２８０１，跌２９９點或跌９﹒６５％。
　
＊藍籌股僅六隻逆市升＊
　
　　藍籌股跌幅榜頭十位為，龍湖（００９６０）收跌１５﹒０８％，報１６﹒２２元，排跌幅
榜首，該股成交約２０２２萬股，涉資３﹒４２億元，盤中高見１８﹒２元，最低見１６﹒２元
；阿里健康（００２４１）跌１４﹒８５％，收報３﹒０４元；美團（０３６９０）跌
１４﹒８３％，收報１２０﹒６元；碧桂園服務（０６０９８）跌１４﹒２１％，收報８﹒１５
元；京東集團（０９６１８）收跌１３﹒１７％，報１４１﹒８元；百度（０９８８８）跌
１２﹒２％，收報７８﹒８元；騰訊（００７００）跌１１﹒４３％，收報２０６﹒２元；阿里
（０９９８８）跌１１﹒４２％，收報６１﹒６５元；中國平安（０２３１８）收跌
１１﹒０１％，報３２﹒７５元；中海外（００６８８）跌１０﹒４２％，收報１８﹒３２元。
　　藍籌股僅６隻逃過一跌，其中，長江基建集團（０１０３８）逆市收升４﹒１２％，報
３６﹒６５元，該股成交約３９１萬股，涉資１﹒４２億元，盤中高見３６﹒９元，最低見
３５﹒０５元，排藍籌股升幅榜首；創科實業（００６６９）升２﹒２９％，報７６﹒０５元。
　　國家統計局公布，９月份，社會消費品零售總額３７７４５億元（人民幣．下同），同比增
長２﹒５％，遜預期的增３﹒３％，比上月減慢２﹒９個百分點；環比增長０﹒４３％。１－９
月份，社會消費品零售總額３２０３０５億元，同比增長０﹒７％；上半年為同比下降０﹒７％

　
＊１５０００關岌岌可危＊
　
　　內需股跌幅顯著，李寧（０２３３１）收跌７﹒１２％，報４５﹒６５元，該股成交約
３４１３萬股，涉資１５﹒８３億元，盤中高見４８﹒４元，最低見４５﹒０５元；安踏體育
（０２０２０）收跌７﹒５６％，報７２﹒１元；潤啤（００２９１）跌６﹒０６％，收報
４３﹒４元；海底撈（０６８６２）跌８﹒３８％，收報１２﹒４６元。
　　上證綜合指數收報２９７７，跌６１點或跌２﹒０２％，成交３９４７﹒２６億元人民幣。
深證成份指數收報１０６９４，跌２２４點或跌２﹒０５％，成交２１９０﹒５０億元人民幣。
　　由於恒指已連番跌穿重要關口，今日更以大陰燭向下，１５０００關口亦岌岌可危，從技術
走勢來看，２０１１年１０月低位１６１７０已確認跌穿，下一站支持位為２００９年３月低位
１１３４４，現階段幾乎可肯定會下試該水平，只是時間問題。（ｋｙ）

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