《盤後部署》恒指收瀉１０３０點，１５０００關危，龍湖插１５％

《經濟通通訊社２４日專訊》雖然美股上周五（２１日）反彈，三大指數齊齊彈逾２％，但

港股唔跟，恒指低開後走勢向下，藍籌股跌幅顯著，跌幅榜頭十位均跌逾１０％，僅６隻逃過一

跌。

港股急跌，恒指跌穿１６０００關後進一步向下，一度瀉逾１１００點，低見１５０８２，

差幾十點連１５０００關都隊穿埋，恒生指數收報１５１８０，跌１０３０點或跌６﹒３６％，

主板成交１６１７﹒５３億元。國企指數收報５１１４，跌４０２點或跌７﹒３０％。恒生科技

指數收報２８０１，跌２９９點或跌９﹒６５％。



＊藍籌股僅六隻逆市升＊



藍籌股跌幅榜頭十位為，龍湖（００９６０）收跌１５﹒０８％，報１６﹒２２元，排跌幅

榜首，該股成交約２０２２萬股，涉資３﹒４２億元，盤中高見１８﹒２元，最低見１６﹒２元

；阿里健康（００２４１）跌１４﹒８５％，收報３﹒０４元；美團（０３６９０）跌

１４﹒８３％，收報１２０﹒６元；碧桂園服務（０６０９８）跌１４﹒２１％，收報８﹒１５

元；京東集團（０９６１８）收跌１３﹒１７％，報１４１﹒８元；百度（０９８８８）跌

１２﹒２％，收報７８﹒８元；騰訊（００７００）跌１１﹒４３％，收報２０６﹒２元；阿里

（０９９８８）跌１１﹒４２％，收報６１﹒６５元；中國平安（０２３１８）收跌

１１﹒０１％，報３２﹒７５元；中海外（００６８８）跌１０﹒４２％，收報１８﹒３２元。

藍籌股僅６隻逃過一跌，其中，長江基建集團（０１０３８）逆市收升４﹒１２％，報

３６﹒６５元，該股成交約３９１萬股，涉資１﹒４２億元，盤中高見３６﹒９元，最低見

３５﹒０５元，排藍籌股升幅榜首；創科實業（００６６９）升２﹒２９％，報７６﹒０５元。

國家統計局公布，９月份，社會消費品零售總額３７７４５億元（人民幣．下同），同比增

長２﹒５％，遜預期的增３﹒３％，比上月減慢２﹒９個百分點；環比增長０﹒４３％。１－９

月份，社會消費品零售總額３２０３０５億元，同比增長０﹒７％；上半年為同比下降０﹒７％

。



＊１５０００關岌岌可危＊



內需股跌幅顯著，李寧（０２３３１）收跌７﹒１２％，報４５﹒６５元，該股成交約

３４１３萬股，涉資１５﹒８３億元，盤中高見４８﹒４元，最低見４５﹒０５元；安踏體育

（０２０２０）收跌７﹒５６％，報７２﹒１元；潤啤（００２９１）跌６﹒０６％，收報

４３﹒４元；海底撈（０６８６２）跌８﹒３８％，收報１２﹒４６元。

上證綜合指數收報２９７７，跌６１點或跌２﹒０２％，成交３９４７﹒２６億元人民幣。

深證成份指數收報１０６９４，跌２２４點或跌２﹒０５％，成交２１９０﹒５０億元人民幣。

由於恒指已連番跌穿重要關口，今日更以大陰燭向下，１５０００關口亦岌岌可危，從技術

走勢來看，２０１１年１０月低位１６１７０已確認跌穿，下一站支持位為２００９年３月低位

１１３４４，現階段幾乎可肯定會下試該水平，只是時間問題。（ｋｙ）

