《政經范局－范強》烏克蘭戰場的重要時刻

《政經范局》就在中共二十大召開的這些天，亞歐政治板塊風的兩端也變得風高浪急：



在西線，俄羅斯在克里米亞大橋被炸後，對烏克蘭全國各大城市發起了持續的空襲；中國駐

烏大使館在此期間啟動全面撤僑，反映北京方面亦判斷烏克蘭局勢可能惡化；在東線，南韓持續

與美、日在朝鮮半島周遭舉行各類聯合軍演，甚至是以往在中國舉行重大政治活動時保持低調的

北韓，也頻頻舉行炮火演習示威。



＊俄軍冬季攻勢在即？＊



歐亞兩端是晴是雨，將成為區內各國必須要面對和做出抉擇的問題，並肯定會影響未來很長

一段時間國際形勢的變化。本文著重於烏克蘭局勢的發展，俄軍近期對烏克蘭首都基輔以及全國

各主要城市的空襲，主要目標是電力等基礎設施。軍事專家們一致認為，這是俄軍即將對烏克蘭

發動更大規模進攻的前奏，但針對何時及何地會爆發最主要的戰鬥，以及誰佔優勢則各有解讀。



個人認為，至少是目前俄軍對基輔市區的導彈和無人機攻擊是騷擾居多，克里姆林宮和基輔

背後的北約，恐怕更傾向於緊盯南部黑海沿岸。無視俄軍的連番空襲，烏軍亦正在不惜代價猛攻

南部的赫爾松，並與俄軍爆發了空前激烈的拉鋸戰。



對於基輔及北約來說，只要一舉攻克赫爾松，不僅可以威脅克里米亞半島，亦可虎視扎波羅

熱，而當地擁有全歐洲最大的核電站。同樣對於俄軍來說，守住赫爾松，不僅為克里米亞和扎波

羅熱提供了屏障，更重要的是進可攻退可守，因為前方就是烏克蘭，也因此是北約在黑海的最後

一座要塞－－敖德薩（Ｏｄｅｓａ）。



＊赫爾松俄軍堅壁清野＊



美俄雙方的軍事部署亦都反映了南部才是主戰場。在俄羅斯方面，本月上旬被任命為駐烏克

蘭俄軍最高司令的蘇洛維金大將（Ｓｅｒｇｅｉ Ｓｕｒｏｖｉｋｉｎ），剛上任就把焦點集中

在赫爾松，坦言當地戰況「緊張」，必要時將做「困難的決擇」，而且迅速從當地撤離６萬居民

至後方。



蘇洛維金的言論和舉動引發了西方媒體的樂觀預測，正如在開戰初期他們認為普京政權捱不

過半年，現在則推測俄軍即將從赫爾松潰敗。然而只要理性回顧俄軍在烏克蘭的表現，就不難意

識到蘇洛維金正試圖避免俄軍重蹈馬里烏波爾的覆轍。當時，烏軍化整為零混入民居、學校、醫

院等，迫使俄軍逐屋逐戶打城市巷戰，嚴重滯緩了圍攻亞速營的進度。因此蘇洛維金的「困難決

擇」應該不是撤退，而是清空赫爾松，使之成為可供重武器發揮作用的絞肉機。



＊美軍１０１師進駐羅馬尼亞＊



主戰場將在南部的第二個徵兆，是美軍１０１空降師據稱是自二戰結束後首次部署到了歐洲

。據美國媒體報道，該師先遣指揮部率先到達的地點，正是距烏克蘭僅３公里的羅馬尼亞邊境。

作為美軍的快速反應王牌部隊，１０１空降師來到羅馬尼亞，側面反映了五角大樓對烏國南部戰

況感到了擔憂。如果俄軍在即將發起的冬季攻勢果真是指向敖德薩，羅馬尼亞就會成為北約反制

俄軍的最前沿。



華府向歐洲派兵也可能是出於政治因素，也就是在下月８日中期選舉前，強化拜登政府支援

烏克蘭抗俄的姿態。事實上，根據美國廣播公司（ＡＢＣ Ｎｅｗｓ）的最新民調，２９％受訪

者認為民主黨政府能夠更有效應對烏克蘭危機，雖然得分並不高，但卻高於共和黨的２０％。換

言之，烏克蘭政策正成為拜登政府迎戰中期選舉的主要「救命稻草」。



外間較為容易忽略的是，美國的中期選舉同樣是克里姆林宮決定下一步棋的重要時刻。輿論

普遍認為民主黨將遭遇重挫，甚至同時在參、眾兩院輸給共和黨，從而令拜登淪為跛腳鴨總統。

基於共和黨的反俄情緒似不及民主黨高漲，上述選舉結果將有利於普京爭取喘息空間。是以對克

宮而言，最為理想的策略是在下月８日之前，避免在烏克蘭採取刺激美國選民反俄情緒的動作，

否則就等於變相幫民主黨拉票。



＊目標仍是敖德薩？＊



無論中期選舉結果如何，似乎也改變不了一個大趨勢，就是北約和歐盟對烏克蘭的支持，已

經使得普京不得不面對一場持久的戰爭，也因此促使他鋪排更長遠的棋局。其中一個主要動向，

是他提出將本應由北溪管道運送的天然氣，改為經黑海海底送往土耳其，把後者打造成新的天然

氣供應樞紐。



土耳其總統埃爾多安對普京的提案連連點頭，已經忙不迭下令有關部門研究計劃，土國消息

甚至指，天然氣樞紐的地點初步設在該國歐洲一側的色雷斯地區，方便向歐洲輸氣。普京此舉的

用意相當明顯：克宮已經把包括烏克蘭及其他反俄國家在內的東歐，視為一個長期衝突地區，並

試圖繞過該區向西歐供應能源，從而分化歐洲。



不過如此一來，俄土兩國就需要聯手保障黑海的絕對控制權，那麼敖德薩作為烏克蘭楔在黑

海的釘子，克宮要不要拔掉它？北約又會不會加大介入力度？戰事於是螺旋升級，烏克蘭人難以

回到２０１４年前的舊貌，俄羅斯人也看不到戰爭終結之時，東歐忙於備戰而經濟停頓，西歐則

因能源短缺而產業外移。此情此景，朝鮮半島南北各方能不引以為鑑？

《經濟通通訊社評論員 范強》

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