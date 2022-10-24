  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

24/10/2022 17:28

《台股攻略－黃振宇》航運股撐市，台股上試萬三點關口

　　《台股攻略》台股今日（２４日）隨美股上揚，航運股造好，加上金管會擴大限空令，加權
指數一度升超過２００點，曾站上萬三點關口，惟蘋果概念雙雄的台積電及鴻海倒跌，加上新台
幣貶值，指數升幅收窄，最終收１２８５７點，升３７點，成交金額為１７７５﹒０１億元（新
台幣．下同），三大法人合共淨買入４０﹒１６億元。
　　電子權值股表現方面，台積電收３８７元，跌０﹒６％；鴻海收１０３元，跌０﹒５％；聯
發科收５８８元，升３﹒７％；欣興、力積電、日月光投控、臻鼎－ＫＹ、微星、緯穎、嘉澤、
矽力－ＫＹ及瑞昱均升２％至４％。ＡＢＦ載板三雄表現強勢，南電升６﹒４％，欣興升
４﹒７％，景碩升２﹒５％，惟面板雙虎友達及群創分別跌４﹒５％及３﹒５％。美國進一步擴
大晶片管制，二線晶圓代工廠受惠成熟製程轉單效益，其中ＩＣ設計股的力智、智原及網通廠的
兆勁及易通展亦同步漲停。航運股方面，貨櫃三雄的萬海升３％，陽明升１﹒８％，長榮升
１﹒５％。航空雙雄的華航升２﹒７％，長榮航升１﹒１％。華榮及第一銅受惠全球銅供應緊張
，兩企股價同步漲停。
　　美聯儲局將在下周舉行議息會議，預期加息０﹒７５％機會較大，但多位官員暗示希望放緩
加息速度，以及台灣國安基金持續護盤，預料台股短期醒釀反彈，建議分段入市，可留意跌得較
深的電子權值股，以及受惠電動車發展期的相關概念股。
《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管　黃振宇》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章專訪24/10/2022
【專訪】陶冬：卓慧思鬧劇　本質是宏觀政策相克（有片）
人氣文章FOCUS24/10/2022
【FOCUS】GDP反彈惟隱憂未去　政策空窗期逆風續吹
人氣文章財經熱話24/10/2022
《午市前瞻》專家指恒指短期料續尋底 長汽反彈現價可否買入
人氣文章財經熱話24/10/2022
【「傷」十一？】雙十一利好作用有限　電商股跟隨大市齊挫
人氣文章大行報告24/10/2022
【大行炒D乜】匯證大華升比亞迪目標　click入嚟睇下
人氣文章開市Good Morning24/10/2022
溫傑：睇實美股港股業績　企業盈利及經濟數據將左右大市走向
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

【訂閱有賞】10萬訂閱go！賞$50超市禮券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金