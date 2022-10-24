《台股攻略－黃振宇》航運股撐市，台股上試萬三點關口

《台股攻略》台股今日（２４日）隨美股上揚，航運股造好，加上金管會擴大限空令，加權

指數一度升超過２００點，曾站上萬三點關口，惟蘋果概念雙雄的台積電及鴻海倒跌，加上新台

幣貶值，指數升幅收窄，最終收１２８５７點，升３７點，成交金額為１７７５﹒０１億元（新

台幣．下同），三大法人合共淨買入４０﹒１６億元。

電子權值股表現方面，台積電收３８７元，跌０﹒６％；鴻海收１０３元，跌０﹒５％；聯

發科收５８８元，升３﹒７％；欣興、力積電、日月光投控、臻鼎－ＫＹ、微星、緯穎、嘉澤、

矽力－ＫＹ及瑞昱均升２％至４％。ＡＢＦ載板三雄表現強勢，南電升６﹒４％，欣興升

４﹒７％，景碩升２﹒５％，惟面板雙虎友達及群創分別跌４﹒５％及３﹒５％。美國進一步擴

大晶片管制，二線晶圓代工廠受惠成熟製程轉單效益，其中ＩＣ設計股的力智、智原及網通廠的

兆勁及易通展亦同步漲停。航運股方面，貨櫃三雄的萬海升３％，陽明升１﹒８％，長榮升

１﹒５％。航空雙雄的華航升２﹒７％，長榮航升１﹒１％。華榮及第一銅受惠全球銅供應緊張

，兩企股價同步漲停。

美聯儲局將在下周舉行議息會議，預期加息０﹒７５％機會較大，但多位官員暗示希望放緩

加息速度，以及台灣國安基金持續護盤，預料台股短期醒釀反彈，建議分段入市，可留意跌得較

深的電子權值股，以及受惠電動車發展期的相關概念股。

《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管 黃振宇》



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