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即市新聞

24/10/2022 09:55

《窩輪豪情－梁業豪》分析恒指牛熊證市場內職業炒家的舉動

　　《窩輪豪情》各主要業務類別中，現時短線（一星期至一個月）表現最強者為能源業、醫療
保健業與原材料業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，短線投機價值最高的股份現為威高股
份（０１０６６）、石藥集團（０１０９３）與中國建築（０３３１１），可用作買入其相關認
購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入其相關認沽權證或熊證短線圖利時應參考的股份，則
宜首選百度（０９８８８）、百威亞太（０１８７６）與騰訊（００７００）。
　　再者，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為原材料業、能源業與醫療保健業。此外，
恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股份現為中國建築、威高股份與恒安國際
（０１０４４），可用作買入其相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入其相關認沽權
證或熊證超短線圖利時應參考的股份，則宜首選百度、騰訊與百威亞太。
　　近期恒指牛證不斷地被強制性收回，且被殺倉的牛證收回價持續下移，證明職業炒家且戰且
退。須注意的，為他們多於所持牛證被殺倉前已經沽貨止蝕，改持收回價較低的牛證。此外，近
日職業炒家於恒指牛證市場的部署呈現反彈。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（微博：ｓｉｎａ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。　

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