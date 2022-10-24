《談國論企－黎偉成》建設社會主義現代化國家新征程

《談國論企》中國共產黨第２０次全國代表大會的所一屆中委會和中紀委，於２０２２年

１０月２３日召開的第一次全體會議，習近平連任中央總書記和中央軍事委員會主席後，舉行記

者招待會時指出：「我們正意氣風發邁上全面建設社會主義現代化國家新征程，向第二個百年奮

鬥目標進軍，以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興」，響起了雄步新征程的嘹亮號角。中

國和平崛起和日益強大，對全世界，包括對美國，是好事情。



＊符合黨章修訂法規習近平連任保穩中有進發展＊



在中共１９屆及２０屆一中會議的討議內容和議決，有相當多重要之處，最重要的當然是（

一）習近平連任中央總書記和中央軍事委員會主席，是為此兩職的第三個任期，非一般理解的僅

能擔任兩個任期之識，是合乎法規和程序的，因中共二十大通過的關於《中國共產黨章程（修正

案）》一致同意「把黨的十九大以來習近平新時代中國特色社會主義思想新發展寫入黨章，以更

好反映以習近平同志為核心的黨中央推進黨的理論創新、實踐創新、制度創新成果」，為習近平

連任中共總書記定立堅固的章程法規基礎。

由是習近平在二十大續以中共總書記的重要角色，領導另６位中共中央常委，帶領「中國邁

上全面建設社會主義現代化國家新征程，向第二個百年奮鬥目標進軍」，屬好事，乃因：是次換

班子，７位常委中有４位是新加入，２位任５年，而習近平為１０年，以老帶新的形態相當明顯

，目的顯然是要在未來幾年培養新的領導，確保中國的政治、經濟和社會穩中有進發展的同時，

有更加創新的能奈。

此為十分重要的政治安排。尤其重要的，是政府官員、政壇人士的替換，有高度的重要性，

君不見，最新的負面例子有（１）德國２０２２年初換了新總理陣腳未穩，加上法國國情混亂，

我冠以「陰毒王」之稱的美國總統拜登便趁歐盟乏人，便推手「北約「搞烏克蘭而東移威脅俄羅

斯，弄出一個為時大半年的俄烏戰局；（２）英國的首相短期內頻頻替換，拜登亦樂不乎哉，而

英倫的政治、經濟等面對困境更甚。政局穩定，很重要，是為中共以老帶新以防美國佬「乘虛而

入」。美國佬對華不懷好意已為「公開的秘密」，近年更明目張膽地搞「港獨」黑暴以至「台獨

」，對此不容稍一掉以輕心也。

要高度注意的，是（二）中共在「意氣風發邁上全面建設社會主義現代化國家新征程」，是

為相當重要的發展目標和理想。此為中共建設和發展社會主義的一個新台階，因（Ｉ）所要建設

的是「社會主義現代化國家」，是要全面建設，和視之為新征程。二十大提出要以中國式現代化

全面推進「中華民族偉大復興」，而中國特色社會主義制度的重要支柱為：（ｉ）公有制為主體

、多種所有制經濟共同發展，（ｉｉ）按勞分配為主體、多種分配方式並存，（ｉｉｉ）社會主

義市場經濟體制等社會主義基本經濟制度。凡此，寫入黨章。

另寫入黨章的有（ＩＩ）逐步實現全體人民共同富裕，把握新發展階段，貫徹創新、協調、

綠色、開放、共享的新發展理念等，都是屬於具體化和行動化，實際！



＊新征程要為人民要弘揚全人類共同價值＊



至於習近平在１０月２３日談到的（三）新征程，內容有（Ａ）我們要始終保持昂揚奮進的

精神狀態。全面建設社會主義現代化國家寄托著中華民族的夙願和期盼，凝結著中國人民的奮鬥

和汗水。中國式現代化是中國共產黨和中國人民長期實踐探索的成果，是一項偉大而艱巨的事業

。惟其艱巨，所以偉大；惟其艱巨，更顯榮光。

和（Ｂ）始終「弘揚全人類共同價值」，是為對內與外之言。當今世界面臨前所未有的挑戰

，而「我們歷來主張，人類的前途命運應該由世界各國人民來把握和決定。只要共行天下大道，

各國就能夠和睦相處、合作共贏，攜手創造世界的美好未來」。誰都聽得懂，此語對全世界人要

說的話，特別是要讓美國佬聽，但美國佬肯聽進耳嗎？

新征程還有：（Ｃ）始終堅持一切為了人民、一切依靠人民。以及（Ｄ）要始終推進黨的自

我革命。《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠

ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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