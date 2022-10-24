恒指低開３１６點兼失守萬六關，科技股受壓，阿里巴巴挫逾５％

《經濟通通訊社２４日專訊》港股今日開市繼續受挫。恒指報１５８９４，低開３１６點或

跌１﹒９５％，主板成交２８﹒０８億元。國企指數報５３８７，跌１３０點或跌２﹒３６％。

恒生科技指數報３００１，跌９９點或跌３﹒２１％。



＊人幣中間貶值４４點子＊



中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報７﹒１２３０，較上個交易日跌４４點子，創

２０２０年６月１日以來近２９個月新低，上個交易日報７﹒１１８６。

美匯指數上周五（２１日）紐約尾盤挫０﹒８７％，至１１１﹒８９，周線跌１﹒３％。

有「聯儲局傳聲筒」之稱的《華爾街日報》記者Ｎｉｃｋ Ｔｉｍｉｒａｏｓ上周五透露，雖然

聯儲局料在下月加息７５個基點，但對於１２月是否應該放緩加息步伐存在分歧。



＊龍湖暫為跌幅最大藍籌＊



科技股受壓。阿里（０９９８８）跌５﹒１７％，報６６元，該股成交約５４１萬股，涉資

３﹒６５億元。美團（０３６９０）跌４﹒６６％，報１３５元；京東集團（０９６１８）、百

度（０９８８８）都跌逾４％；小米（０１８１０）跌３﹒３５％，報８﹒９４元。

內需股同樣下跌。安踏體育（０２０２０）跌３﹒９１％，報７４﹒９５元；申洲國際

（０２３１３）跌３﹒１８％，報５４﹒８元；李寧（０２３３１）跌２﹒３４％，報４８元；

蒙牛乳業（０２３１９）跌３﹒０９％，報２８﹒２元。

其他藍籌股方面，龍湖（００９６０）現價跌７﹒６４％，報１７﹒６４元，該股成交約

１７萬股，涉資２９５萬元，暫為跌幅最大藍籌；舜宇光學科技（０２３８２）跌４﹒９％，報

６９﹒８５元；新奧能源（０２６８８）跌４﹒５４％，報９１﹒４５元；聯想集團

（００９９２）跌４﹒３３％，報５﹒５２元；金沙（０１９２８）跌３﹒９％，報１４﹒２８

元；碧桂園服務（０６０９８）跌３﹒５８％，報９﹒１６元；比亞迪（０１２１１）跌

３﹒０７％，報１８９﹒４元。

即月期指新報１５９１７，跌２６８點，高水２２點。即月國指期貨報５３９５，跌１１２

點，高水８點。即月科指期貨新報２９９２，跌９７點，低水１０點。

上證綜合指數報３０３４，跌４點或跌０﹒１４％，成交２６﹒９６億元人民幣。深證成份

指數報１０９０８，跌１０點或跌０﹒０９％，成交１２﹒２８億元人民幣。



首十隻表現較差藍籌股

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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龍湖（００９６０） １７﹒６４元 跌７﹒６４％

阿里（０９９８８） ６６元 跌５﹒１７％

舜宇光學科技（０２３８２） ６９﹒８５元 跌４﹒９％

美團（０３６９０） １３５元 跌４﹒６６％

新奧能源（０２６８８） ９１﹒４５元 跌４﹒５４％

京東集團（０９６１８） １５６元 跌４﹒４７％

百度（０９８８８） ８５﹒７５元 跌４﹒４６％

聯想集團（００９９２） ５﹒５２元 跌４﹒３３％

安踏體育（０２０２０） ７４﹒９５元 跌３﹒９１％

金沙（０１９２８） １４﹒２８元 跌３﹒９％

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（ｅｒ）

