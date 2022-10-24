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即市新聞

24/10/2022 09:22

恒指低開３１６點兼失守萬六關，科技股受壓，阿里巴巴挫逾５％

　　《經濟通通訊社２４日專訊》港股今日開市繼續受挫。恒指報１５８９４，低開３１６點或
跌１﹒９５％，主板成交２８﹒０８億元。國企指數報５３８７，跌１３０點或跌２﹒３６％。
恒生科技指數報３００１，跌９９點或跌３﹒２１％。
　
＊人幣中間貶值４４點子＊
　
　　中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報７﹒１２３０，較上個交易日跌４４點子，創
２０２０年６月１日以來近２９個月新低，上個交易日報７﹒１１８６。
　　　美匯指數上周五（２１日）紐約尾盤挫０﹒８７％，至１１１﹒８９，周線跌１﹒３％。
有「聯儲局傳聲筒」之稱的《華爾街日報》記者Ｎｉｃｋ　Ｔｉｍｉｒａｏｓ上周五透露，雖然
聯儲局料在下月加息７５個基點，但對於１２月是否應該放緩加息步伐存在分歧。
　
＊龍湖暫為跌幅最大藍籌＊
　
　　科技股受壓。阿里（０９９８８）跌５﹒１７％，報６６元，該股成交約５４１萬股，涉資
３﹒６５億元。美團（０３６９０）跌４﹒６６％，報１３５元；京東集團（０９６１８）、百
度（０９８８８）都跌逾４％；小米（０１８１０）跌３﹒３５％，報８﹒９４元。
　　內需股同樣下跌。安踏體育（０２０２０）跌３﹒９１％，報７４﹒９５元；申洲國際
（０２３１３）跌３﹒１８％，報５４﹒８元；李寧（０２３３１）跌２﹒３４％，報４８元；
蒙牛乳業（０２３１９）跌３﹒０９％，報２８﹒２元。
　　其他藍籌股方面，龍湖（００９６０）現價跌７﹒６４％，報１７﹒６４元，該股成交約
１７萬股，涉資２９５萬元，暫為跌幅最大藍籌；舜宇光學科技（０２３８２）跌４﹒９％，報
６９﹒８５元；新奧能源（０２６８８）跌４﹒５４％，報９１﹒４５元；聯想集團
（００９９２）跌４﹒３３％，報５﹒５２元；金沙（０１９２８）跌３﹒９％，報１４﹒２８
元；碧桂園服務（０６０９８）跌３﹒５８％，報９﹒１６元；比亞迪（０１２１１）跌
３﹒０７％，報１８９﹒４元。
　　即月期指新報１５９１７，跌２６８點，高水２２點。即月國指期貨報５３９５，跌１１２
點，高水８點。即月科指期貨新報２９９２，跌９７點，低水１０點。
　　上證綜合指數報３０３４，跌４點或跌０﹒１４％，成交２６﹒９６億元人民幣。深證成份
指數報１０９０８，跌１０點或跌０﹒０９％，成交１２﹒２８億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　首十隻表現較差藍籌股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　龍湖（００９６０）　　　　　１７﹒６４元　跌７﹒６４％
　　阿里（０９９８８）　　　　　　　　６６元　跌５﹒１７％
　　舜宇光學科技（０２３８２）　６９﹒８５元　　跌４﹒９％
　　美團（０３６９０）　　　　　　　１３５元　跌４﹒６６％
　　新奧能源（０２６８８）　　　９１﹒４５元　跌４﹒５４％
　　京東集團（０９６１８）　　　　　１５６元　跌４﹒４７％
　　百度（０９８８８）　　　　　８５﹒７５元　跌４﹒４６％
　　聯想集團（００９９２）　　　　５﹒５２元　跌４﹒３３％
　　安踏體育（０２０２０）　　　７４﹒９５元　跌３﹒９１％
　　金沙（０１９２８）　　　　　１４﹒２８元　　跌３﹒９％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｒ）

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