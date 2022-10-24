  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

24/10/2022 09:40

《異動股》長汽逆市漲近７％，第三季純利按年增逾八成

　　《經濟通通訊社２４日專訊》長汽（０２３３３）現價升６﹒６１％，報８﹒０６元，該股
成交約１８１４萬股，涉資１﹒４３億元，盤中高見８﹒１３元，最低見７﹒７５元；吉利汽車
（００１７５）升０﹒１１％，報９﹒３９元；東風集團股份（００４８９）跌１％，報
３﹒９６元；比亞迪（０１２１１）跌１﹒４８％，報１９２﹒５元。
　　長城汽車宣布，今年第三季純利２５﹒６億人民幣，按年升８０﹒７４％，每股基本收益
０﹒２８元，營業收入３７３﹒５萬人民幣，按年升２９﹒３６％。
　　截至今年９月底止九個月，錄得純利８１﹒６億人民幣，按年升６５﹒９３％，每股基本收
益０﹒８９元，營業收入９９４﹒８億人民幣，按年升９﹒５６％。
　　現時，恒生指數報１５９８７，跌２２３點或跌１﹒３８％，主板成交１４２﹒２７億元。
國企指數報５４２６，跌９０點或跌１﹒６４％。恒生科技指數報３０６１，跌４０點或跌
１﹒２９％。
　　即月期指新報１６００６，跌１７９點，高水１８點。即月國指期貨報５４３１，跌７６點
，高水４點。即月科指期貨新報３０６２，跌２７點，高水１點。
　　上證綜合指數報３０５３，升１４點或升０﹒４７％，成交４６３﹒７６億元人民幣。深證
成份指數報１０９９１，升７２點或升０﹒６６％，成交２６９﹒０４億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　長汽（０２３３３）　　　　　　８﹒０６元　升６﹒６１％
　　吉利汽車（００１７５）　　　　９﹒３９元　升０﹒１１％
　　東風集團股份（００４８９）　　３﹒９６元　　　　跌１％
　　比亞迪（０１２１１）　　　　１９２﹒５元　跌１﹒４８％
　　廣汽集團（０２２３８）　　　　５﹒６４元　跌０﹒５３％
　　小鵬汽車（０９８６８）　　　３０﹒０５元　跌４﹒１５％
　　蔚來（０９８６６）　　　　　８２﹒６５元　跌２﹒０７％
　　理想汽車（０２０１５）　　　６６﹒５５元　　跌１﹒７％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｒ）

【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章大行報告24/10/2022
【大行炒D乜】匯證大華升比亞迪目標　click入嚟睇下
人氣文章中國故事23/10/2022
【二十大】習近平:始終推進黨的自我革命 向第二個百年目標進軍
人氣文章中國故事23/10/2022
【二十大】習近平連任總書記 新常委：李強、蔡奇、丁薛祥、李希
人氣文章中國故事23/10/2022
【二十大】夏寶龍、駱惠寧未入中央委員名單 港澳系統或人事更替
人氣文章中國故事23/10/2022
【二十大】「兩個確立」「兩個維護」入黨章 堅決反對台獨
人氣文章中國故事22/10/2022
【二十大】新一屆中央委員出爐　李克強栗戰書汪洋韓正不在名單
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

【訂閱有賞】10萬訂閱go！賞$50超市禮券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金