《異動股》長汽逆市漲近７％，第三季純利按年增逾八成

《經濟通通訊社２４日專訊》長汽（０２３３３）現價升６﹒６１％，報８﹒０６元，該股

成交約１８１４萬股，涉資１﹒４３億元，盤中高見８﹒１３元，最低見７﹒７５元；吉利汽車

（００１７５）升０﹒１１％，報９﹒３９元；東風集團股份（００４８９）跌１％，報

３﹒９６元；比亞迪（０１２１１）跌１﹒４８％，報１９２﹒５元。

長城汽車宣布，今年第三季純利２５﹒６億人民幣，按年升８０﹒７４％，每股基本收益

０﹒２８元，營業收入３７３﹒５萬人民幣，按年升２９﹒３６％。

截至今年９月底止九個月，錄得純利８１﹒６億人民幣，按年升６５﹒９３％，每股基本收

益０﹒８９元，營業收入９９４﹒８億人民幣，按年升９﹒５６％。

現時，恒生指數報１５９８７，跌２２３點或跌１﹒３８％，主板成交１４２﹒２７億元。

國企指數報５４２６，跌９０點或跌１﹒６４％。恒生科技指數報３０６１，跌４０點或跌

１﹒２９％。

即月期指新報１６００６，跌１７９點，高水１８點。即月國指期貨報５４３１，跌７６點

，高水４點。即月科指期貨新報３０６２，跌２７點，高水１點。

上證綜合指數報３０５３，升１４點或升０﹒４７％，成交４６３﹒７６億元人民幣。深證

成份指數報１０９９１，升７２點或升０﹒６６％，成交２６９﹒０４億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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長汽（０２３３３） ８﹒０６元 升６﹒６１％

吉利汽車（００１７５） ９﹒３９元 升０﹒１１％

東風集團股份（００４８９） ３﹒９６元 跌１％

比亞迪（０１２１１） １９２﹒５元 跌１﹒４８％

廣汽集團（０２２３８） ５﹒６４元 跌０﹒５３％

小鵬汽車（０９８６８） ３０﹒０５元 跌４﹒１５％

蔚來（０９８６６） ８２﹒６５元 跌２﹒０７％

理想汽車（０２０１５） ６６﹒５５元 跌１﹒７％

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（ｅｒ）

