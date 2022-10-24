恒指跌幅擴至逾６００點，挫至逾１２年低位，阿里巴巴跌逾８％

《經濟通通訊社２４日專訊》「二十大」正式閉幕，恒指繼續受壓。現時，恒生指數報

１５５６０，跌６５０點或跌４﹒０１％，曾挫逾１２年低位。主板成交３７４﹒８０億元。國

企指數報５２６９，跌２４７點或跌４﹒４８％。恒生科技指數報２９４６，跌１５５點或跌

５﹒００％。

國家統計局公布，初步核算，中國三季度ＧＤＰ同比增３﹒９％，優於預期的增３﹒４％。

另外，９月份社會消費品零售總額３７７４５億人民幣，同比增長２﹒５％，遜預期的增

３﹒３％，比上月減慢２﹒９個百分點；環比增長０﹒４３％。１－９月份，社會消費品零售總

額３２０３０５億人民幣，同比增長０﹒７％；上半年為同比下降０﹒７％。

統計局亦公布９月７０個大中城市商品住宅價格銷售情況。統計局城市司首席統計師繩國慶

解讀指，９月份，７０個大中城市中商品住宅銷售價格下降城市個數增加，各線城市商品住宅銷

售價格環比下降或持平，一線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格同比漲幅一落一升、二三線

城市降幅擴大。



＊內房股跌幅顯著＊



龍湖（００９６０）現價跌９﹒０１％，報１７﹒３８元，該股成交約３０７萬股，涉資

５４８２萬元，盤中高見１８﹒２元，最低見１７﹒３２元，暫為表現最差藍籌；碧桂園服務

（０６０９８）跌８﹒６３％，報８﹒６８元；百度（０９８８８）跌８﹒０２％，報

８２﹒５５元；阿里（０９９８８）跌８﹒３３％，報６３﹒８元。

即月期指新報１５５７１，跌６１４點，高水１０點。即月國指期貨報５２７２，跌２３５

點，高水２點。即月科指期貨新報２９４９，跌１４０點，高水３點。

上證綜合指數報３０１６，跌２２點或跌０﹒７３％，成交１２６７﹒４０億元人民幣。深

證成份指數報１０８５５，跌６３點或跌０﹒５８％，成交７２４﹒０６億元人民幣。



部分表現較差藍籌股

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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龍湖（００９６０） １７﹒３８元 跌９﹒０１％

碧桂園服務（０６０９８） ８﹒６８元 跌８﹒６３％

百度（０９８８８） ８２﹒５５元 跌８﹒０２％

阿里（０９９８８） ６３﹒８元 跌８﹒３３％

京東集團（０９６１８） １５０﹒８元 跌７﹒６５％

美團（０３６９０） １３１﹒３元 跌７﹒２７％

騰訊（００７００） ２１５﹒４元 跌７﹒４７％

海底撈（０６８６２） １２﹒７６元 跌６﹒１８％

翰森製藥（０３６９２） １３﹒２４元 跌５﹒９７％

潤地（０１１０９） ２９﹒３元 跌５﹒９４％

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（ｅｒ）

