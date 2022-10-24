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24/10/2022 13:37

恒指曾瀉逾９００點，美團挫１３％，京東百度阿里瀉逾１０％

　　《經濟通通訊社２４日專訊》恒指跌幅進一步擴大，一度跌逾９００點，　１５３００點岌
岌可危。恒生指數報１５３１８，跌８９２點或跌５﹒５１％，主板成交９４６﹒１７億元。國
企指數報５１８１，跌３３６點或跌６﹒１０％。恒生科技指數報２８６５，跌２３５點或跌
７﹒６０％。
　　科技股跌勢未止。美團（０３６９０）現價跌１２﹒７８％，報１２３﹒５元，該股成交約
４８５７萬股，涉資６３﹒４５億元，盤中高見１３７﹒８元，最低見１２３﹒２元；京東集團
（０９６１８）跌１０﹒９％，報１４５﹒５元；百度（０９８８８）跌１０﹒７％，報
８０﹒１５元；阿里（０９９８８）跌１０﹒３４％，報６２﹒４元。
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美團（０３６９０）　　　　１２３﹒５元　跌１２﹒７８％
　　京東集團（０９６１８）　　１４５﹒５元　　跌１０﹒９％
　　百度（０９８８８）　　　　８０﹒１５元　　跌１０﹒７％
　　阿里（０９９８８）　　　　　６２﹒４元　跌１０﹒３４％
　　騰訊（００７００）　　　　２１１﹒６元　　跌９﹒１１％
　　龍湖（００９６０）　　　　１６﹒７８元　跌１２﹒１５％
　　碧桂園服務（０６０９８）　　８﹒４３元　跌１１﹒２６％
　　潤地（０１１０９）　　　　２８﹒９５元　　跌７﹒０６％
　　中海外（００６８８）　　　１８﹒９４元　　跌７﹒３８％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｋｙ）

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