恒指曾瀉逾９００點，美團挫１３％，京東百度阿里瀉逾１０％

《經濟通通訊社２４日專訊》恒指跌幅進一步擴大，一度跌逾９００點， １５３００點岌
岌可危。恒生指數報１５３１８，跌８９２點或跌５﹒５１％，主板成交９４６﹒１７億元。國
企指數報５１８１，跌３３６點或跌６﹒１０％。恒生科技指數報２８６５，跌２３５點或跌
７﹒６０％。
科技股跌勢未止。美團（０３６９０）現價跌１２﹒７８％，報１２３﹒５元，該股成交約
４８５７萬股，涉資６３﹒４５億元，盤中高見１３７﹒８元，最低見１２３﹒２元；京東集團
（０９６１８）跌１０﹒９％，報１４５﹒５元；百度（０９８８８）跌１０﹒７％，報
８０﹒１５元；阿里（０９９８８）跌１０﹒３４％，報６２﹒４元。
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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美團（０３６９０） １２３﹒５元 跌１２﹒７８％
京東集團（０９６１８） １４５﹒５元 跌１０﹒９％
百度（０９８８８） ８０﹒１５元 跌１０﹒７％
阿里（０９９８８） ６２﹒４元 跌１０﹒３４％
騰訊（００７００） ２１１﹒６元 跌９﹒１１％
龍湖（００９６０） １６﹒７８元 跌１２﹒１５％
碧桂園服務（０６０９８） ８﹒４３元 跌１１﹒２６％
潤地（０１１０９） ２８﹒９５元 跌７﹒０６％
中海外（００６８８） １８﹒９４元 跌７﹒３８％
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（ｋｙ）
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