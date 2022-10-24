恒指曾瀉逾９００點，美團挫１３％，京東百度阿里瀉逾１０％

《經濟通通訊社２４日專訊》恒指跌幅進一步擴大，一度跌逾９００點， １５３００點岌

岌可危。恒生指數報１５３１８，跌８９２點或跌５﹒５１％，主板成交９４６﹒１７億元。國

企指數報５１８１，跌３３６點或跌６﹒１０％。恒生科技指數報２８６５，跌２３５點或跌

７﹒６０％。

科技股跌勢未止。美團（０３６９０）現價跌１２﹒７８％，報１２３﹒５元，該股成交約

４８５７萬股，涉資６３﹒４５億元，盤中高見１３７﹒８元，最低見１２３﹒２元；京東集團

（０９６１８）跌１０﹒９％，報１４５﹒５元；百度（０９８８８）跌１０﹒７％，報

８０﹒１５元；阿里（０９９８８）跌１０﹒３４％，報６２﹒４元。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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美團（０３６９０） １２３﹒５元 跌１２﹒７８％

京東集團（０９６１８） １４５﹒５元 跌１０﹒９％

百度（０９８８８） ８０﹒１５元 跌１０﹒７％

阿里（０９９８８） ６２﹒４元 跌１０﹒３４％

騰訊（００７００） ２１１﹒６元 跌９﹒１１％

龍湖（００９６０） １６﹒７８元 跌１２﹒１５％

碧桂園服務（０６０９８） ８﹒４３元 跌１１﹒２６％

潤地（０１１０９） ２８﹒９５元 跌７﹒０６％

中海外（００６８８） １８﹒９４元 跌７﹒３８％

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（ｋｙ）

