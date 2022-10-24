恒指瀉逾１０００點，美團瀉逾１４％，京東挫逾１２％

《經濟通通訊社２４日專訊》恒指跌幅進一步擴大，現瀉逾１０００點。恒生指數報

１５２０１，跌１００９點或跌６﹒２３％，主板成交１０２３﹒８３億元。國企指數報

５１３３，跌３８３點或跌６﹒９５％。恒生科技指數報２８２８，跌２７２點或跌８﹒８０％

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科技股跌勢未止。美團（０３６９０）現價跌１４﹒１２％，報１２１﹒６元，該股成交約

５３１１萬股，涉資６９﹒０６億元，盤中高見１３７﹒８元，最低見１２１﹒４元；京東集團

（０９６１８）跌１２﹒４９％，報１４２﹒９元；百度（０９８８８）跌１１﹒６４％，報

７９﹒３元；阿里（０９９８８）跌１１﹒７８％，報６１﹒４元。

即月期指新報１５２２３，跌９６２點，高水２１點。即月國指期貨報５１４０，跌３６７

點，高水６點。即月科指期貨新報２８３２，跌２５７點，高水３點。

上證綜合指數報２９８６，跌５２點或跌１﹒７２％，成交３００６﹒５４億元人民幣。

深證成份指數報１０７０９，跌２０９點或跌１﹒９２％，成交１６８７﹒２１億元人民幣

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表列同板塊或相關股份表現

股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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美團（０３６９０） １２１﹒６元 跌１４﹒１２％

京東集團（０９６１８） １４２﹒９元 跌１２﹒４９％

百度（０９８８８） ７９﹒３元 跌１１﹒６４％

阿里（０９９８８） ６１﹒４元 跌１１﹒７８％

騰訊（００７００） ２１０﹒２元 跌９﹒７１％

龍湖（００９６０） １６﹒６６元 跌１２﹒７７％

碧桂園服務（０６０９８） ８﹒２９元 跌１２﹒７４％

潤地（０１１０９） ２８﹒７５元 跌７﹒７％

中海外（００６８８） １８﹒７６元 跌８﹒２６％

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（ｋｙ）

