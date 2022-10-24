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24/10/2022 13:57

恒指瀉逾１０００點，美團瀉逾１４％，京東挫逾１２％

　　《經濟通通訊社２４日專訊》恒指跌幅進一步擴大，現瀉逾１０００點。恒生指數報
１５２０１，跌１００９點或跌６﹒２３％，主板成交１０２３﹒８３億元。國企指數報
５１３３，跌３８３點或跌６﹒９５％。恒生科技指數報２８２８，跌２７２點或跌８﹒８０％

　　科技股跌勢未止。美團（０３６９０）現價跌１４﹒１２％，報１２１﹒６元，該股成交約
５３１１萬股，涉資６９﹒０６億元，盤中高見１３７﹒８元，最低見１２１﹒４元；京東集團
（０９６１８）跌１２﹒４９％，報１４２﹒９元；百度（０９８８８）跌１１﹒６４％，報
７９﹒３元；阿里（０９９８８）跌１１﹒７８％，報６１﹒４元。
　　即月期指新報１５２２３，跌９６２點，高水２１點。即月國指期貨報５１４０，跌３６７
點，高水６點。即月科指期貨新報２８３２，跌２５７點，高水３點。
　　上證綜合指數報２９８６，跌５２點或跌１﹒７２％，成交３００６﹒５４億元人民幣。
　　深證成份指數報１０７０９，跌２０９點或跌１﹒９２％，成交１６８７﹒２１億元人民幣

　
表列同板塊或相關股份表現
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美團（０３６９０）　　　　１２１﹒６元　跌１４﹒１２％
　　京東集團（０９６１８）　　１４２﹒９元　跌１２﹒４９％
　　百度（０９８８８）　　　　　７９﹒３元　跌１１﹒６４％
　　阿里（０９９８８）　　　　　６１﹒４元　跌１１﹒７８％
　　騰訊（００７００）　　　　２１０﹒２元　　跌９﹒７１％
　　龍湖（００９６０）　　　　１６﹒６６元　跌１２﹒７７％
　　碧桂園服務（０６０９８）　　８﹒２９元　跌１２﹒７４％
　　潤地（０１１０９）　　　　２８﹒７５元　　　跌７﹒７％
　　中海外（００６８８）　　　１８﹒７６元　　跌８﹒２６％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｋｙ）

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