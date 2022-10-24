《午市前瞻》專家指恒指短期料續尋底，長汽反彈現價仍可買入？

《經濟通通訊社２４日專訊》恒生指數半日收報１５４０１，跌８０９點或４﹒９９％，主

板成交８１４﹒５３億元。恒生中國企業指數報５２０６，跌３１０點或５﹒６３％。恒生科技

指數報２８９４，跌２０６點或６﹒６６％。

恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）及美團

（０３６９０）；騰訊控股收報２１３﹒４元，跌１９﹒４元或８﹒３３％，成交１０１﹒７４

億元；阿里巴巴－ＳＷ收報６２﹒８元，跌６﹒８元或９﹒７７％，成交６２﹒３１億元；美團

收報１２５﹒４元，跌１６﹒２元或１１﹒４４％，成交５４﹒８４億元。國指三大成交股份依

次為騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及

美團。



＊曾永堅：中概股再有暗湧拖累港股＊



「二十大」過後，港股今日開市繼續下跌。恒指低開３１６點，報１５８９４，早段跌幅曾

擴大至逾８００點，跌至逾１２年以來的低位。

椽盛資本投資總監曾永堅向《經濟通通訊社》表示，美國納斯達克據報已停止至少４家小型

中國企業的首次公開發行（ＩＰＯ）準備工作，同時對這類企業掛牌上市後的股價短暫飆升進行

調查，令市場憂慮美國加強對投資中概股的限制。

他續指，市場對「二十大」後將有新一屆的管治班子未來的方針不明，９月份社會消費品零

售增長亦遜於預期，導致市場出現較不理性的沽貨。他強調，若然市場對中概股的前景未明，仍

醞釀不安情緒，恒指跌穿１５０００關只是時間問題，短期料繼續尋底格局。



＊長汽趁反彈應離場＊



長城汽車（０２３３３）（滬：６０１６３３）宣布，今年第三季純利２５﹒６億元人民幣

，按年升８０﹒７４％，每股基本收益０﹒２８元，營業收入３７３﹒５億元，按年升

２９﹒３６％。長汽股價今日早段逆市上升，曾漲近７％。

曾永堅指出，長汽第三季純利大幅上升，主要因為在個別車型的盈利能力提高，銷售的車輛

正向著高價市場邁進。然而，他提到長汽的股價與公司盈利表現不成正比，內地消費力疲弱、芯

片供應的憂慮等因素，均令汽車股生產及銷售不利，長汽難免會受到影響。

他認為，長汽今日有純利按年急升支持，但股價早段未能大漲，反映市場入市意欲不強，暫

時仍受制於２０天線，基本面又未有改善，短炒值博率不高，建議投資者趁反彈離場。（ｅｒ）

