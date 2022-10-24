《娥姐錦囊－張賽娥》施政報告未提丁屋問題，無挽留本地人才

《娥姐錦囊》行政長官李家超上周三（１９日）發表任內首份施政報告，提出了多項引資搶

人才建議，惟在樓市措施方面，未如外界憧憬般「減辣」，亦無觸及祖堂屋和丁屋等重點問題。

總的來說，特首在制定這份報告時有良好意頭，亦付出很大努力，但大部分提議只屬中期政策，

評分７０分。

新一屆政府致力增加土地供應，但重點問題如祖堂屋及丁屋等均未在今次施政報告內提及，

由於丁屋層數低，未能善用土地，建議政府考慮互換利益，為丁屋業主作出合理補償，釋出土地

後，提高地積比率建屋，相信將比現時「左撲右撲」覓地更為有效，尤其當前議會反對聲音大減

，在推動法案時，已較前暢順有效，若加上基建配合，估計短期內土地供應可望大增。同時，隨

著樓市交投減少，港府已無需堅持辣招，減辣將可減少置業者和換樓人士的顧慮，令樓市成交回

升，帶動經濟增長。



＊興建簡約公屋須考慮成本效益＊



土地政策必需有短、中、長期規劃。特首提出，未來１０年土地供應將達３２８０公頃，預

計可建４９﹒３萬個單位。即使達標，之後土地從何而來，值得研究。至於興建「簡約公屋」填

補供應空缺，原意是好，但必須顧及成本效益。

特首在施政報告內提出多項延攬人才措施，但挽留本地人才良策卻欠奉，近年移民離港人數

增加，港府有必要正視，找出他們離港原因，再對症下藥，當前不少移民者均屬年輕中層人士，

家有小朋友，屬本港重要勞動力。至於特首建議推出的「高端人才通行證計劃」，合資格人才包

括過去一年年薪達港幣２５０萬元或以上的人士，以及畢業於全球１００強大學並在過去５年內

累積３年或以上工作經驗的人士，在全球均搶人才之時，單靠金錢誘因，未必足以吸引他們來港

發展，港府須再研究。

另外，《施政報告》制訂１１０項包括關鍵績效指標（ＫＰＩ）在內的指標，計及各分項指

標多達２２３個，對政策執行應有一定推動力，但歸根究底最重要還是程序與執行配合，尤其不

少政策涉跨部門協作，在「罰不責眾」下，最後或許仍無部門需要負責，除非在執行上將指標定

得微細，否則恐怕難以收效。《南華證券副主席 張賽娥》



註１：本文為個人觀點。



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