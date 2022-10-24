《美元走勢－羅明立》不宜高估日本央行干預的能力

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １４９﹒２０ １４９﹒２６ １４７﹒２９

歐元╱美元 ０﹒９８４０ ０﹒９８６２ ０﹒９８２５

英鎊╱美元 １﹒１３２４ １﹒１３８２ １﹒１３００

美元╱瑞郎 １﹒００００ １﹒００００ ０﹒９９６５

美元╱港元 ７﹒８４８９ ７﹒８４９６ ７﹒８４８１

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《美元走勢》英國９月零售銷售按月跌１﹒４％，核心數據亦按月跌１﹒５％，差過預期。

加拿大８月零售銷售則按月升０﹒７％，較預期理想；而１０月歐元區消費者信心指數初值報－

２７﹒６，較預期佳。

上周五（２１日）美匯指數衝高回落，有媒體指聯儲局在１１月將繼續加息０﹒７５％，但可能

會討論之後放慢加息步伐，因同時有官員有類似的言論，加上疑似日本央行作出干預，美匯指數

由接近１１４跌至１１１﹒７０附近，美國國債孳息率全部回落。

歐元區９月ＣＰＩ月率錄得１﹒２％，為２０２２年３月以來最大增幅，歐元區９月ＣＰＩ

年率終值錄得９﹒９％，為紀錄以來最高值；歐洲央行管委Ｖａｓｌｅ稱歐洲央行應該在接下來

的兩次會議上各加息７５個基點，明年可能開始收縮資產負債表；考慮到美聯儲強勢，歐元料繼

續承壓。

日圓在接近１５２兌１美元附近大幅反彈，升至１４５﹒５０兌１美元，市場相信是日本央

行出手，但官方未有表態。今早（２４日）日圓仍然大幅波動，財務省財務官神田真人則拒絕確

認是否央行行動，只表示會繼續應對市場過度的行為，正試圖對抗市場的投機者，並指日圓過度

疲弱弊大於利。美元兌日圓重上１４９水平，若聯儲局真的有計劃放慢加息步伐，才有助日本央

行干預的成效，短線可以１５０作參考指標，但不宜高估日本央行的能力，始終美日息差太大。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 買入歐元 ０﹒９８２０ ０﹒９９５０ ０﹒９７９０

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 觀望

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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