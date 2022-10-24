百勝中國：今年開店目標一千至千二家，獲納滬深港通增股票流動性

《經濟通通訊社２４日專訊》百勝中國（０９９８７）首席執行官屈翠容出席午宴時表示，

儘管在疫情管控較嚴的城市中，集團的開店速度會較慢，但集團今年新店淨增長指引為１０００

至１２００間，當中佔比最大的是旗下品牌肯德基，其次為必勝客及Ｌａｖａｚｚａ等品牌。

她指出，在環境因素走軟的情況下，留意到消費者的取態較為保守，但公司在成本方面相較

同行而言，成本控制較好，惟未來亦面對加價壓力，但強調不會把成本完全轉嫁予消費者，而其

Ｌａｖａｚｚａ品牌目前擁有店鋪約逾７０家，主要位於內地一二線城市，如杭州及成都等地，

冀未來該品牌在推出新產品的速度上愈來愈快。



＊獲納入滬深港通，冀增加股票流動性＊



據報美國上市公司會計監督委員會（ＰＣＡＯＢ）的人員早前來港審查在美上市中概股的工

作底稿和審計紀錄，預料包括百勝中國等公司將成首批被審查公司，她指出，集團正密切關注相

關情況的進展，亦會盡量配合監管機構。

百勝中國在港交所主板由第二上市地位自願轉為主要上市地位今生效，被問及未來會否考慮

在美國退市，她回應指，未來會「兩邊一齊做」，強調紐交所為重要的交易平台，又指投資者支

持集團在港交所轉為主要上市的決定，認為此舉亦有增加其流動性。

對於回購，她表示，集團在進行回購時，會考慮現金流及財政狀況等因素作綜合考慮，而現

時在回購方面，公司仍有約１２億美元的回購授權可用於未來用作股票回購。

她表示，集團於香港轉為主要上市有望提升公司於全球資本市場的地位，並進一步拉近與員

工、顧客、合作夥伴和股東的關係。同時集團股票已被納入滬港通和深港通，為中國內地投資者

開放了投資渠道，亦希望憑藉這一新地位，將擴大公司股東基礎並增加股票流動性。（ｂｎ）

