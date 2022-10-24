金管局正式推出「商業數據通」，續研擴闊數據範圍

《經濟通通訊社２４日專訊》金管局今日宣布正式推出「商業數據通」。「商業數據通」是

金管局「金融科技２０２５」策略的重點舉措之一，旨在提升香港的數據基建，並締造可安全及

順暢地互換數據的生態圈。



＊試行期間共批出逾１６億元中小企貸款＊



「商業數據通」作為一項以數據擁有人授權為本的數據基建，旨在便利金融機構從公私營數

據提供方提取企業（尤其是中小型企業）的商業數據，促進數據共享。隨著「商業數據通」正式

投入運作，金融機構可採納更多創新應用，以數碼化和簡化「認識你的客戶」、信貸評估、貸款

批核及風險管理等一連串融資流程。

「商業數據通」試行期間，參與銀行合共批出了逾１６億港元的中小企貸款，體現了替代數

據可帶來的效用，並成功吸引２３家積極從事中小企業務的銀行及１０間數據提供方參與。當中

，六間擁有大量中小企數據的主要數據提供方已率先加入「商業數據通」，將會讓銀行在企業同

意下通過「商業數據通」獲取數據。現階段涉及的商業數據涵蓋電子貿易報關、電子商貿、供應

鏈、支付及信貸紀錄等資料。



＊公布《商業數據通管治框架》＊



為確保所有參與「商業數據通」的機構均遵守同一套規則，進行適切、公平及安全的商業數

據互換，金管局今日亦公布了《商業數據通管治框架》，詳細列明管治模式及架構。

展望未來，金管局會繼續研究如何擴闊「商業數據通」的數據範圍，包括加入政府部門及分

析服務供應商的數據，以發展出更多與「商業數據通」相關的新商業用例。

金管局副總裁李達志表示，「商業數據通」歷經兩年發展里程，從構思演化為試行項目，最

終蛻變成投入運作的基建，該局深感喜悅。今日「商業數據通」正式推出，邁進數據共享的新紀

元，深信」商業數據通」將發揮關鍵作用，推動銀行與數據提供方的多邊數據共享，促進金融創

新。（ｃｌ）

