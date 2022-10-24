《小傳日記》ＡＴＭＪ跌到暈，缸友望到眼都凸……

《小傳日記》卓慧思只係做咗４０幾日英揆，依家英國又準備一場新嘅黨魁爭奪戰。二十大

正式結束，新嘅管治班子上台，會唔會繼續「動態清零」仍然係未知之數。神州第三季ＧＤＰ增

幅好過預期，但係消費品零售同房地產表現麻麻哋，經濟前景仲未明朗。

外圍形勢風起雲湧，即使上星期五美股升接近７５０點，但呢邊魚缸跟唔到一齊升。今日即

月期指喺開市前１０分鐘由升百幾點，突然急插超過３００點，心諗：呢鋪唔對路喇。一開波跌

３００幾點，萬六關一嘢就篤穿咗，之後愈跌愈有，跌到收唔到掣咁。食完晏晝飯已經跌超過

１０００點，最後雖然守得住１５０００關，但單日跌過千點，真係望到眼都凸埋。

今日跌得咁甘，多得ＡＴＭＸＪ唔少。ＱＱ（００７００）、巴巴（０９９８８）跌超過一

成一；美團（０３６９０）、京東（０９６１８）跌超過一成三；小米（０１８１０）都要跌近

９巴仙。其他科技股都唔好得去邊，快手（０１０２４）、嗶哩嗶哩（０９６２６）、百度

（０９８８８）跌超過一成二。有傳美國叫停最少４間小型中國公司ＩＰＯ，中概股難免成為今

日淡友嘅攻擊目標，但今日出現呢種咁極端嘅沽貨情況，相信市場對中概股嘅前景非常無信心。

內房、內需股因為經濟數據表現一般，今日齊齊插落去。中海外（００６８８）、龍湖

（００９６０）、碧服（０６０９８）跌超過一成；李寧（０２３３１）、海底撈

（０６８６２）跌超過７巴仙。有啲汽車股撞車損毀，小鵬（０９８６８）今日再跌超過一成，

進一步跌穿３０銀；長汽（０２３３３）純利按年急升超過八成，今日高開近７巴仙，最後都只

係升３巴仙。

今日「黑色星期一」，魚缸失守萬六關之餘，仲要錄得２００９年４月以嚟最低收市位。月

線圖繼續扇落去，一個又一個支持位輕鬆打穿。淡友繼續好開心，呢股咁強嘅氣勢擋都擋唔住，

魚缸睇怕仲有得回。唔通要跌到１１０００點，先見「終極一底」？請請！



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