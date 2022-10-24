《每周華語－黃溢華》經營不斷創新、產品推廣需求

《每周華語》資金大量流回美元，或許支持美股╱美債巿回穩。但極為波動的巿況維持日久

，企業經營必更為困難。美元可能一再上升，企業盈利等換為美元自然減少。以美國看，美元回

流美本土亦自然之事，因而股巿反彈，上升不一定反映美企業真正面對的困難。



不少道指成份股都是一百幾十年的大企業，即使不是科技股，也須因應世界變，消費變，而

經營亦不斷創新。Ｗａｌｍａｒｔ Ｉｎｃ乃不少知名投資者、基金經理心愛的企業。面對消費

者，Ｗａｌｍａｒｔ不斷全球採購找低成本好貨物給消費者購買，本土方面，運送貨品往店舖也

有自身的模式。可見Ｗａｌｍａｒｔ股價幾十年表現仍在上升軌，不是幸運，而是經營有道。面

對消費者百變的需求，購買模式亦引入了科技協助。可見企業成功存在，不變也要變。而經營者

面對巨大的變化，採購自然要十分之到位。例如近兩年運貨成本急升，不加價亦要加價，若消費

力不幸下滑，相信Ｗａｌｍａｒｔ面對的不是１９７０年代，１９８０年代的困境。「９．１１

」之後，形勢又大不同，近兩、３年，考驗更為不輕，經營模式又只好再變。



「衣、食、住、行」乃人類最基本的日常活動。美企業生產╱採購成本不斷上升，即使從事

必需要日常生活行業的企業，如果無「經營百變」的準備，亦不易生存。疫情發展可向「好」，

亦可再一次向「壞」走。而全新發展中的地緣政局，又可能使消費需求全面惡化！因而

Ｗａｌｍａｒｔ近年價位大反彈，仍在大上升軌中，不代表「無」後顧之憂。「９．１１」事件

差點兒使Ｄｉｓｎｅｙ被「踢」出道指成份股。可見「玩樂」生意「長有長做」：但一些「９．

１１」等事件，可以使開心樂園「無」生意，而全球疫情，Ｄｉｓｎｅｙ又再一次被打擊：經營

「串流」平台便是必須改變的決策。Ｗａｌｍａｒｔ？也不一定無新的困難。「衣、食、住、行

」最為基本，汽車不往「電動車」產業走也不行！汽油價亦可再升，車子必須，但已往「電動車

」方向走，而全球晶片，電腦業、資訊業全面發展，書本巿場早已起了巨大的變化：１０年，

２０年後，可能不再有「書本」出售了！



美國企業，在「全球化」中生存，全球有生產線，但「全球化」進程也有盡頭。不少生產線

不斷轉移，生產╱採購成本下降亦有「低」點，因而Ｗａｌｍａｒｔ等企業自然面對成本下降非

一件易事。那麼加價，而美通脹更不易下移、下降。加息有用，但效力╱效果不可能同步收效。

１９８０年代、１９９０年代，「全球化」起步不久，而產業科技化又起步加快，加息及企業變

革：有助通脹往下走更為容易一點。



今天的通脹成因比１９８０年代等更為複雜，各國又面對十多年的「ＱＥ」，今天加息壓低

通脹相信更不易水到渠成。事實上，企業已不易不加價，不幸消費者面對能源價格可能狂升等，

消費更為小心了。



美兩年期、１０年期甚而３０年期等Ｙｉｅｌｄｓ反彈多月，上周仍在高位。油價２０２３

年可能回升，食品價也再上揚嗎？有可能。「衣、食、住、行」的價格２０２３年又再上升？機

會存在。當然，央行不加息，反再「ＱＥ」？也有機會。正因為太多「可能」，企業經營更要小

心。當基本需求價格也一再上升，不少產業╱行業更為困難。簡言之，Ｗａｌｍａｒｔ近幾十年

表現不俗，多少反映困難總有應對方案。



１９８０－１９８５年美股大牛巿，正是大量美元流回美國巿場：當年美息不斷上調，因此

美企業經營日漸困難。２０２２╱２０２３年，美企業面對更大的困難。因而美巿升，可能衍生

更大的下挫壓力。股價水平不一定正面反映企業面對的困境。不幸全球化可能「大倒退」：因而

美企不易為。《資深市場人士 黃溢華》



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