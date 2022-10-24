《地產人眼－盧展豪》營商環境疲弱，更須主動出擊，尋找機會

《地產人眼》市場上一直有說，本地商廈供應過剩，尤其在疫情衝擊下，本地營商環境轉弱

，不少外資及內企均停止擴充計劃，市面上卻有大批新商廈供應，導致市場難以消化，現時甲廈

空置率高企約１０％，創近一年新高。筆者倒認為，此空置率不是驚人數字，當全球經濟下行，

多間大小企業收縮、倒閉，香港自然不能獨善其身，但亦不能坐以待斃，而須主動出擊，尋找機

會。



據美聯工商舖資料研究部最近《商廈快訊》報告，本地商廈成交量持續於低位徘徊，其中五

十大甲廈上月僅錄４宗買賣，較８月份的２宗稍微上升，回升乏力。面對多重利淡因素，寫字樓

租金走勢持續向下，甲廈租金按月跌０﹒５％，今年以來累積挫５﹒５％。整體甲廈售價亦錄得

輕微跌幅，按月回落０﹒９％，今年以來累積跌４﹒２％。



事實上，香港是不少內企面向國際的窗口，因而吸引他們在港設立辦公室，對商廈需求龐大

。惟在淡市下，內企面對經營壓力之餘，亦因中港嚴厲的入境及檢疫措施，而未能在港拓展業務

及租用寫字樓，令本地商廈需求轉弱。然而，早年本地商廈市道暢旺，中環及金鐘一帶的甲廈供

不應求，不少發展商在各區發展新商廈，以致今年市場上有大批新商廈供應，惟現時內企及外資

的需求減少，而本地投資者亦於經濟前景不明朗下，承租商廈時更審慎，吸納量有限，導致商廈

空置率升至１０﹒０％，持續高企，其中東九龍空置率更升至１６﹒２％，創２０２０年６月有

紀錄以來新高。



當全球多國全面通關，為經濟復甦做準備，香港對外通關上的猶豫不決，仍堅持實施「０＋

３」入境檢疫安排令不少外資卻步，甚是「趕客」。若然港府要招商引資，卻不面對現實，承認

香港的光輝早已減弱，及早實施「０＋０」免檢疫通關，讓本地疲憊已久的經濟回氣、復甦，以

及推出較競爭對手吸引的營商及工作條件，恐怕潛力企業及專才在其他地方「落地生根」，便一

切來得太遲。《鋑聯控股行政總裁（工商舖） 盧展豪》



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