《鍾之日記》時光倒流十數載，恒指人幣見新低

《鍾之日記》１０月２４日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



中共新一屆中央政治局常委會名單揭曉，中央財金官員料大換班。內地今早一口氣公布因二

十大召開期間而押後公布的重磅經濟數據及進出口數據，其中，第三季ＧＤＰ按年升３﹒９％，

高於預期，但依然是九個季度次低水平。消費受疫情衝擊依然疲弱，９月社會消費品零售總額同

比增長２﹒５％，遜預期的增３﹒３％。海關同時公布的９月貿易數據，喜憂參半，以美元計價

９月出口同比增５﹒７％，高於預期的增４﹒１％，惟仍創五個月新低，進口僅增長０﹒３％，

不及預期的增１％。

信心疲軟帶來市場動盪，今日股匯雙殺。恒指大跌逾千點創１３年半新低，人民幣兌一美元

即期匯率（ＣＮＹ）最終收盤報７﹒２６１０跌１１６點，四連跌，創自２００８年１月１１日

以來近十五年新低。離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現大跌６９９點子，報７﹒２９６６，距離

７﹒３關僅一步之遙，創歷史新低。

香江魚缸在兩周累挫１５２８點後，恒指今早低開３１６點或１﹒９５％，午後跌幅持續擴

大，最多急插１１２８點，低見１５０８２，收市報１５１８０，跌１０３０點或６﹒３６％，

險守１５０００點關口。大市全日成交增至１６１７﹒５２億元。國指插４０２點或７﹒３％，

報５１１４點。科指插穿三千關，低見２７６８點創新低，收報２８０１，跌９﹒６５％。

藍籌股只有６隻逃過一跌，匯控（００００５）逆市彈１﹒３％，長江基建（０１０３８）

升４﹒１％，成為表現最佳藍籌。



＊滬指失守３０００關，外資流出１７９億創新高＊



中央經濟決策班子料將重組，儘管中國經濟數據表現不弱，第三季ＧＤＰ同比增３﹒９％，

優於預期，惟市場信心疲弱，出現恐慌性拋貨，外資午後加速流出，投資者正試圖評估中共最高

領導層變動對市場的潛在影響。疲軟的消費數據重創消費板塊，白酒、保險、旅遊、教育等板塊

跌幅居前。滬深股市全日向下尋底，滬綜指以接近全日最低位收市，插２﹒０２％，報

２９７７﹒５６點，是１０月１２日以來再次失三千關。深成指同樣愈跌愈深，收市跌

２﹒０５％，創業板指瀉２﹒４３％。

個股跌多漲少，兩市超３８００股飄綠，大跌市下交投活躍，兩市全日成交８８１０億元人

民幣，按日大增２３﹒７％，是９月１５日以來新高。外資信心受打擊加速流出，今日循陸股通

流出１７９﹒１２億元人民幣，創互聯互通機制開通以來新高。



＊科網成跌市重災區，騰訊阿里齊挫一成一＊



新一屆中央政治局常委會繼續由習近平擔任總書記，其他常委包括留任的王滬寧、趙樂際，

新加入的有李強、蔡奇、丁薛祥、李希。外界認為中央經濟決策班子勢必重組，李強有望在明年

３月接替李克強出任國務院總理、中證監主席易會滿晉升中央委員，可能成為人行行長人選，而

曾經擔任人行副行長、５３歲的殷勇亦可能是人行行長接替人選；６４歲的現任人行行長易綱沒

有被任命為中共新一屆中央委員會的正式委員或候補委員，意味他幾乎肯定不再連任。發改委主

任何立峰連任中央委員，可能接替劉鶴擔任中央經濟主管。

此外，二十大報告首次提出要「規範財富積累機制」。有分析認為，中央可能在醞釀一項對

富人增稅的計劃。

就共同富裕的解讀，中共中央宣傳部副部長孫業禮稱，共同富裕不是平均主義，更不是劫富

濟貧，這裏面有一個先富後富、先富帶後富的問題。而中共中央政策研究室主任江金權表示，促

進共同富裕，必須解決好做蛋糕和分蛋糕的關係，還是一個長期的歷史過程，急不得也等不得。



科網股全線捱沽，騰訊（００７００）、阿里（０９９８８）均急跌１１﹒４％，美團

（０３６９０）跌１４﹒８％，京東集團（０９６１８）跌１３﹒２％。其他中概股亦插水，萬

國數據（０９６９８）瀉１７﹒５％，嗶哩嗶哩（０９６２６）跌１３﹒２％，百度

（０９８８８）跌１２﹒２％，小鵬汽車（０９８６８）跌１２﹒８％，小米（０１８１０）跌

８﹒７％。

野村發表研究報告，預計快手（０１０２４）今年第３季收入或會低於市場預期，不過，經

營溢利率或可在嚴控成本勝於市場預期，維持「中性」評級，但目標價卻大削３８％，由７８元

下調至４８元。科指今日跌６％破底，快手更是連跌四日，跌１２﹒６％，報３４﹒９５元再創

上市低。



＊內地７０城樓價年跌１﹒５％，龍湖瀉一成五＊



國家統計局２４日公布一系列數據，地產開發及銷售仍疲軟，內房藍籌股重挫，龍湖

（００９６０）瀉逾１５％，報１６﹒２２元，創逾三年半新低，是全日為表現最差藍籌。中海

外（００６８８）大跌１０﹒４％，碧桂園（０２００７）、潤地（０１１０９）插水９％；其

他內房股同跌，越地（００１２３）跌８﹒７％，萬科企業（０２２０２）跌８﹒３％，新城發

展（０１０３０）跌８﹒１％，綠城（０３９００）跌４﹒５％。

《路透》根據數據測算，９月７０個大中城市新建商品住宅價格指數同比跌幅繼續擴至

１﹒５％，幅度續創２０１５年８月以來最大，且為連續第五個月下跌；９月環比下跌０﹒２％

，跌幅較上月略收窄。

銷售方面，商品房銷售額仍同比下跌，跌幅略收窄。１－９月份，商品房銷售額９９３８０

億元人民幣，下降２６﹒３％，降幅較１－８月收窄１﹒６個百分點；其中住宅銷售額下降

２８﹒６％，降幅亦較１－８月收窄１﹒７個百分點。１－９月份商品房銷售面積１０１４２２

萬平方米，同比下降２２﹒２％，其中住宅銷售面積下降２５﹒７％。

前九月房地產開發投資同比降幅進一步擴大，今年前９月，全國房地產開發投資同比下降

８％；降幅較１－８月續擴大０﹒３個百分點。房屋新開工面積下降３８％，住宅新開工面積下

降３８﹒７％。房屋竣工面積下降１９﹒９％，住宅竣工面積下降１９﹒６％。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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