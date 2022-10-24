《廣匯論勢－鄭廣復》政府力撐１５０大關，日圓淡友勿貪勝不知輸

《廣匯論勢》保守黨又要易帥了！以卡梅倫（Ｄａｖｉｄ Ｃａｍｅｒｏｎ）自２０１５年

５月大選勝出後至今７年時間計算，保守黨如今要進行第五次黨魁選舉。文翠珊

（Ｔｈｅｒｅｓａ Ｍａｙ）及約翰遜（Ｂｏｒｉｓ Ｊｏｈｎｓｏｎ）還好，兩者都在致力與

歐盟達成脫歐協議，且任期都超過兩年，但卓慧思（Ｌｉｚ Ｔｒｕｓｓ）僅上任４４天就辭職

，而且聽說她還可以終身領取每月１１﹒５萬鎊的津貼，這引起英國民眾公憤。



＊觀望辛偉誠能否創奇蹟＊



不過，市場焦點現時轉向誰人接（火）棒，今天（２４日）倫敦時間下午２點正（香港時間

晚上９時正）將會截止黨魁提名。由於前首相約翰遜已表明不會參選，今次保守黨黨魁選舉，或

成為前財相辛偉誠（Ｒｉｓｈｉ Ｓｕｎａｋ）與下議院領袖莫佩琳（Ｐｅｎｎｙ

Ｍｏｒｄａｕｎｔ）單對單之爭。不過，辛偉誠已取得超過１６５票，超過了入閘面檻，但莫佩

琳只得３０多票支持，如未能在最後一刻趕及入閘，則辛偉誠將會自動當選保守黨黨魁，並成為

英國有史以來首個非白人首相。一個英國前殖民地的子民帶領英國，亦可謂在英國歷史上創下奇

蹟！

然而，投資者關心的相信仍是英國金融市場，尤其是債市及英鎊匯價會否因政局明朗化而扭

轉弱勢。英國１０年期國債孳息率上周四試穿４厘後反彈，上周五已重上４厘水平，今天在歐洲

市初段仍維持在該水平。英鎊兌美元更由上周五晚的低位１﹒１０水平急升，今天在亞洲市早段

一度高見１﹒１４水平，其後亦穩守在１﹒１３水平。不過，縱使英國政局逐漸明朗化，但仍面

對滯脹及經濟衰退威脅。



＊英央行下周料加息０﹒７５厘＊



另一方面，英倫銀行（ＢＯＥ）將於１１月３日公布議息結果，較早時市場預期ＢＯＥ將會

大幅加息１厘，最終在數月後將指標利率調高到５﹒２５厘。不過，ＢＯＥ決策委員Ｂｅｎ

Ｂｒｏａｄｂｅｎｔ表示，這樣的加息速度損害經濟增長，機會不大。若然真的加息至５﹒２５

厘，以整個加息周期累計對ＧＤＰ的影響只有５％，而當中約四分之一的已經發生了。現時市場

預期ＢＯＥ將於１１月初加息０﹒７５厘，將指標利率上調至３厘。威脅英鎊的即時因素消除，

但與美元仍然存在１厘負息差，利率亦未追上加元及紐元，短期英鎊難以擺脫反覆波動格局。

日圓匯價在上周五紐約市及今早東京市大幅波動，美元兌日圓上周五由接近１５２急跌近

６００點子至１４６﹒２０水平，可以肯定是遭到日本政府干預所致，其後逐步回升。今早美元

兌日圓反彈至接近１５０後再次遭到干預，匯價低見１４５﹒６５後再度攀升，在歐洲開市初段

徘徊在１４９﹒３０水平。交易員估計上周日本政府動用了大約３００億美元干預日圓的跌勢。



＊圓匯嚴重超賣慎防反彈＊



日本政府似乎想力壓美元兌日圓於１５０以下，但又不敢壓得太低，因為在日圓與其他主要

貨幣仍然維持較大息差之下，以及完全相反的貨幣政策下，只會引來更多日圓沽盤，而且時機未

到。不過，投資者須知道，日本政府要扭轉日圓的弱勢並非難事，正如前首相安倍晉三在

２０１３年上任後，曾表示要壓低日圓匯價去推高通脹一樣，現在不過是反過來做而已。

時機可以有很多。可以是黑田東彥明年４月卸任後，日本央行改變超寬鬆貨幣政策；可以是

環球陷入經濟衰退，資金以避險為由流入日圓，可亦可以是聯儲局認為是時候要減慢加息步伐；

基金為年結而在年底前獲利離場亦可以推高圓匯。此外，美元兌日圓的９ＲＳＩ在日線、周線及

月線均已低於２０，技術性反彈亦可令日圓急升。基本面不可能將匯率量化，投機因素常常主導

匯率表現，只是現時環球央行明顯處於加息周期，匯市久旱逢甘霖，現在難得有一個單向操作的

藉口，自然要食到盡！不過，黃雀在後，小心！

《經濟通資深市場分析師 鄭廣復》



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

