【Ａ股震盪】滬綜指收挫２％陸股通流出創歷史高，數據不弱信心弱

《經濟通通訊社２４日專訊》中共新一屆中央政治局常委會名單周日（２３日）揭盅，中央

經濟決策班子料將重組，儘管中國經濟數據表現不弱，第三季ＧＤＰ同比增３﹒９％，優於預期

，惟市場信心疲弱，出現恐慌性拋貨，外資午後加速流出，投資者正試圖評估中共最高領導層變

動對市場的潛在影響。疲軟的消費數據重創消費板塊，白酒、保險、旅遊、教育等板塊跌幅居前

。滬深股市全日向下尋底，滬綜指以接近全日最低位收市，插２﹒０２％，報２９７７﹒５６點

，是１０月１２日以來再次失三千關。深成指同樣愈跌愈深，收市跌２﹒０５％，創業板指瀉

２﹒４３％。

個股跌多漲少，兩市超３８００股飄綠，大跌市下交投活躍，兩市全日成交８８１０億元（

人民幣．下同），按日大增２３﹒７％，是９月１５日以來新高。外資信心受打擊加速流出，今

日循陸股通流出１７９﹒１２億元，創互聯互通機制開通以來新高。人民幣即期早盤刷新近１５

年新低，中間價創近２９個月低。

新一屆中央政治局常委會繼續由習近平擔任總書記，其他常委包括留任的王滬寧、趙樂際，

新加入的有李強、蔡奇、丁薛祥、李希。外界認為中央經濟決策班子勢必重組，李強有望在明年

３月接替李克強出任國務院總理、中證監主席易會滿晉升中央委員，可能成為人行行長人選，而

曾經擔任人行副行長、５３歲的殷勇亦可能是人行行長接替人選；６４歲的現任人行行長易綱沒

有被任命為中共新一屆中央委員會的正式委員或候補委員，意味他幾乎肯定不再連任。發改委主

任何立峰連任中央委員，可能接替劉鶴擔任中央經濟主管。此外，二十大報告首次提出要「規範

財富積累機制」。有分析認為，中央可能在醞釀一項對富人增稅的計劃。（ｃａ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３６３３﹒３７ －２﹒９３

上證綜合指數 ２９７７﹒５６ －２﹒０２ ３９４７﹒００

深證綜合指數 １９３２﹒３４ －１﹒７６ ４８６３﹒００

上證Ｂ股指數 ２８３﹒２２ －３﹒４２ ３﹒１５

深證Ｂ股指數 １１０２﹒１６ －２﹒９５ １﹒０８

上證１８０指數 ７６７３﹒７４ －２﹒９７

上證３８０指數 ５６２３﹒７６ －１﹒１６

深證成份指數 １０６９４﹒６１ －２﹒０５

中小創新指數 ２２６２﹒８８ －０﹒８６

深圳創業板指數 ２３３６﹒８４ －２﹒４３

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