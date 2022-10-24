【二十大】習近平連任總書記，新常委：李強、蔡奇、丁薛祥、李希

《經濟通通訊社２４日專訊》中國共產黨第二十屆中央委員會２３日上午召開第一次全體會

議，選出中央政治局委員、政治局常委和總書記。

「一中全會」後，維持７名的新一屆政治局常委在北京人民大會堂金色大廳與中外記者見面

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新一屆中共中央政治局常委，繼續由習近平擔任總書記，其他常委包括留任的王滬寧、趙樂

際，新加入的有李強、蔡奇、丁薛祥、李希。

