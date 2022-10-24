【聚焦人幣】離岸人幣逼近７﹒３刷歷史新低，即期觸７﹒２６

《經濟通通訊社２４日專訊》Ａ股午後跌幅擴大，外資流出創歷史高；人民幣匯價早盤疲弱

但相對平穩，午後形勢明顯轉差，離岸（ＣＮＨ）低見７﹒２９３７兌一美元，距離７﹒３關僅

一步之遙，日內瀉逾６００點子，且創歷史新低。

人幣即期（ＣＮＹ）亦跟跌，現報７﹒２５８３，較上一交易日（２１日）下午４點半收盤

跌８９點，最低觸７﹒２６００兌一美元，創近十五年低。（ｗｌ）

