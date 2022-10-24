【二十大】大摩料新經濟班子年底亮相，設明年增長目標５％以上

《經濟通通訊社２４日專訊》摩根士丹利最新研究報告指出，預計中國１２月召開的中央經

濟工作會議將首次展示經濟團隊的轉變，新的決策者將主持會議。同時，會議將為２０２３年設

定具有約束力的５％以上的ＧＤＰ（國內生產總值）增長目標，並將在明年３月的全國人大會議

上公布。大摩稱，國家主席習近平在二十大的講話比市場預期的更加平衡和中性，保持了改革時

期的「發展是第一要務」的信條，這與該行的觀點相呼應，即儘管中國已將其重點從單純的增長

轉向平衡增長和安全╱可持續性，但並沒有放棄增長。

該行認為，有關新冠疫情和住房的政策變化對於實現目標至關重要。儘管市場擔心中國自新

冠疫情重新開放的時間可能晚於明年上半年，但鑑於收入增長顯著降低以及青年失業率急劇上升

，大摩料對新冠清零政策收益與成本的重新評估可能不會無限期推遲。

至於習近平的講話沒有提到「房住不炒」，但該措辭仍然出現在較長的完整版報告中，摩根

士丹利認為，這種安排表明，近期住房需求緩解將有更大的靈活性，以限制持續的影響。

二十大後，外界認為中央經濟決策班子勢必重組，李強有望在明年３月接替李克強出任國務

院總理、中證監主席易會滿晉升中央委員，可能成為人行行長人選，而曾經擔任人行副行長、

５３歲的殷勇亦可能是人行行長接替人選；６４歲的現任人行行長易綱沒有被任命為中共新一屆

中央委員會的正式委員或候補委員，意味他幾乎肯定不再連任。（ｗｌ）

