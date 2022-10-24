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24/10/2022 12:28

《融天納地－溫天納》再談內地年底前減息的可能性

　　《融天納地》筆者認為中央政策是支持樓市盡快企穩回暖的，而在近期銀行開始新一輪存款
利率下調帶動下，作為對應，在年底前，五年期ＬＰＲ報價仍有下調空間。當中，筆者認為中央
政府需要考慮以下因素：
　
　　首先，９月底城高頻數據顯示，主要受上年同期基數下行帶動，樓市銷量同比降幅略有收窄
，但銷量水平與前期相比?未出現明顯改善，樓市「金九」成色不足；進入１０月，三十城銷量
環比未現改觀，樓市仍在延續低迷狀態。估計除疫情帶來的短期波動外，房地產下滑是去年下半
年以來經濟下行壓力的一條主線。接下來為引導樓市盡快企穩回暖，持續下調居民房貸利率是關
鍵所在。這是目前政策面推動宏觀經濟回穩向上的一個重要發力點。
　
　　其次，目前內地房貸利率已處於歷史低位。不過，無論是對比企業貸款利率，或是從名義經
濟增速角度出發，實際上居民房貸利率仍處於略高的水平。需要留意，近期出現的房貸提前還款
現象，亦從側面角度說明瞭這情況。與此同時，在經歷第二季度的明顯下調後，內地不少地區的
房貸利率已跌至五年期ＬＰＲ報價決定的最低值範圍。故此，若要推動房貸利率進一步下調，除
了進一步放寬首套房貸利率下限之外，更需要先行下調五年期ＬＰＲ報價。
　
　　作為總結，內地國有大型銀行在上月中啟動新一輪存款利率的下調，其他銀行同步跟進。整
體而言，參考內地報告，這輪存款利率下調幅度明顯大於早前在４月份的年內首次存款利率調整
。由此可看，這一系列舉措將有效降低內地銀行資金的成本，為報價行下調ＬＰＲ報價提供有利
的背景支持。參考歷史型態，在今年４月份首輪存款利率下調後，５月份的五年期ＬＰＲ報價曾
單獨下調１５個基點。綜合以上因素及分析，在今年年底前，若然ＭＬＦ利率仍保持不變，估計
五年期ＬＰＲ報價將有一定的機會再下調１０至１５個基點，對降低資金成本，將有一定支撐。
《資深投資銀行家、中國人民大學講座教授　溫天納》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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