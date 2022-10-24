《陶冬天下－陶冬》利率前景惹爭議，英倫政壇催變局

《陶冬天下》風險市場對美國加息前景有新的研判，不過結論不同，也造就出美股和美債不

同的走勢。債市跟隨聯儲官員的警告，資金預期聯邦利率在明年中之前衝上５％，美債動盪，十

年期國債利率升到４﹒２２％，反映市場對利率前景的最新定價。不過兩年期國債利率就回落到

４﹒４８％，消化聯儲１２月加息回到兩碼的可能性。美股卻無視加息預期，專注於企業盈利，

Ｓ＆Ｐ５００好調。



日圓對美元匯率上周一度衝破１５０心理關口，日本政府在紐約時段強力干預，芝商所在兩

小時裏爆出了２５０億美元的成交量，日圓快速升值。英國在三年中見到三位首相辭職，英債市

場風波變成政治風波，並引起匯率大幅波動。歐盟領袖決定對天然氣價格實施管制，歐洲燃氣價

格下挫。意大利迎來戰後第一位女總理和第一位持極右立場的總理，意債波動不大。美元指數衝

高後回落，布蘭特原油穩步上行，金價變化不大。



上周五華爾街日報一篇文章稱，聯儲會在１２月下調加息幅度，美股表現靚麗。美股傳統上

會有１１╱１２月份出現一次沖高，基金在部署聖誕節行情。基金經理們指出，在已經公布業績

的Ｓ＆Ｐ５００公司中，七成的第三季度業績好過預期。美國三大指數走出６月以來最大的上漲

。



然而，利率期貨市場的價格顯示，資金預計聯邦利率到明年５月會達到５％，這是第一次市

場估計聯儲在本周期的終極利率會達到５字頭。這個變化的重要性在於，市場終於意識到，聯儲

在加息加到中性利率區間後，還可能進一步上調利率。中性利率，一般被認為在４﹒５％左右。

債市因此悲觀，尤其十年期國債受到壓力。上周五，芝加哥聯儲總裁埃文斯和三藩市聯儲總裁戴

利分別指出，在每一個時間點聯儲需要考慮減少加息幅度。



最近三個月的ＣＰＩ數字顯示，產品通脹已經見頂，供應鏈斷裂的最壞時間已經過去，但是

服務業漲價嚴重，背後是工資的不停上漲。工資上漲趨勢需要等到勞工市場供需逆轉，而勞工市

場逆轉很可能意味著聯儲需要把經濟推入衰退。除此之外，今年下半年開始明顯地見到租金等惰

性價格上漲，惰性通脹一旦升起，是很難降回來的。



這些決定了美國的通脹形勢非常複雜，並非加息一招短期可以解決問題的。２０２３年通脹

回落到５％左右後，可能在較高的水平持續爬行，貨幣當局未必有空間降息，甚至連維持利率不

變也有困難。ＦＯＭＣ幾次表明，調整利率政策的門檻很高，它需要看到利率政策對經濟產生了

明顯的遏制作用，需要看到就業市場持續轉弱。



筆者認為這個目標需要很長的時間才能實現。美國的製造業和房地產業都出現了下行的跡象

，但是疫情期間發放的救濟資金正在流出銀行儲蓄，進入消費領域，所以消費還是很強勁的，就

業市場的工資叫價也高，通脹預期還在發酵。



聯儲的加息未必可以停下來。春季暫停加息後，因為通脹預期依然高漲，最終還必須繼續加

息，終極利率水平可能大幅高過市場現在設定的中性利率水平。這種場景現在尚非必然，但是從

惰性物價來看，可能性在與日俱增。所以ＦＯＭＣ在１２月份有可能將加息力度從７５點調回到

５０點，畢竟中期選舉已經結束，但是它的加息周期未必很快結束。



聯邦利率是資金成本的錨定。如果Ｆｅｄ Ｆｕｎｄ利率升到５％，按揭最優利率就升到

９％左右了，不少家庭的按揭利率可能達到雙位數。到時候，房地產市場產生較大下行壓力的機

會很高。這也意味著美元資產的調整沒有完，美元匯率會繼續上漲，世界其他國家的金融市場不

得不承受更大的壓力。



英國首相卓慧思被逼宮辭職，成為歷史上最短命的首相。保守黨正在黨內徵集黨魁提名。根

據１９２２委員會主席布雷迪，如果只有一個候選人，新任保守黨領袖和下一任首相星期一就可

以產生。如果有多名候選人報名，前兩名候選人在星期五黨內議員投票中決出勝負。



前財政大臣辛偉誠率先拿到一百名議員的提名，根據英國開出的數字，有超過六成的勝算。

第二位是前首相約翰遜，第三位是下院保守黨領袖莫佩琳。辛偉誠很受尊重，執政經驗豐富，對

財經事務尤其擅長，但是黨內也有不少議員不齒他背叛約翰遜。以辛偉誠審慎理財理念，估計他

會留任現任財相亨特，這樣可以平息市場對財政可持續性的憂慮。前首相約翰遜很可能重出江湖

，不過國會對他的調查還未結束，萬一他當選但又被認定有罪，英國可能又要重新選首相。



卓慧思離開了，卓慧思經濟學收場了，不過有幾個大的看點值得品味。首先，這是市場第一

次對現代貨幣理論發起反擊，通過資產價格暴跌來抗議「不負責任」的財政政策。第二，退休基

金危機得到紓緩了，但是凸顯出非銀行金融機構的風險，隨時可能衝擊市場。第三，英鎊相信已

經見底，不過短期反彈力度有限，匯率波動。第四，英國央行迫切需要重塑信譽，１１月會議時

，可能一口氣加息１００點。最後，英國開了先例，萬一市場動盪，央行願意隨時進場救市。



由於高騰的能源價格和政府的供給限制，歐洲的工業產能中大約有１０％處在停產狀態。隨

著冬季的來臨、俄羅斯斷絕天然氣供應和歐洲即將開始的對俄羅斯海運石油的禁運，預計歐洲的

能源形勢會迅速惡化。儘管歐盟擺出了將禁運進行到底的姿態，比利時首相庫洛最近說，「歐洲

大陸正在面臨大規模地去工業化」。



在歐洲大陸，工業僱傭著３５００萬產業工人，佔就業人口的１５％。歐洲產業圓桌會議致

信歐盟，警告飆升的能源價格嚴重地損害了歐盟產業競爭力，如果沒有立即的行動，「傷害可能

是不可修復的」。受傷最深的是化工、汽車、化肥、電力行業，這幾個加起來佔到歐盟電力消費

接近七成。不僅價格昂貴，各國政府紛紛限制天然氣對產業的供應，來保證居民用電和取暖。



歐洲天然氣消費最大的是發電，第二是產業，第三是家庭。所以天然氣漲價和限量供應，對

製造業的衝擊特別大。工廠一旦停產，不僅重啟費用昂貴，而且失去的市場未必能夠再奪回來；

技術工人一旦被遣散，之後也未必能夠全員召回。這場能源危機對歐洲製造業的打擊，可能是長

期的，對部分行業甚至是災難性的。



根據歐盟數據，德國製造業產值佔到歐元區的２７％，意大利１６％，法國１１％。這基本

反映出能源危機的國家分布，受傷最深的就是歐盟三駕馬車。其實問題並不是俄烏衝突時候才出

現的，歐洲的能源市場以國家劃界，規模小、監管多。２０２０年之前的十年中，歐洲的天然氣

價格比美國的高出２－３倍，俄烏衝突後就高出接近十倍。成本昂貴、效率低下，才是歐洲產業

競爭力不高的長期原因。



本周有兩個央行看點。１）ＥＣＢ開會，預計加息７５點到１﹒５％，同時可能表明明年啟

動回收流動性的ＱＴ。２）日本銀行例會上政策利率還不會動，但是也許在前瞻指引上，作出調

整。預計加拿大央行加息７５點，俄羅斯央行減息２５點。數據上，美國ＧＤＰ在連續兩個季度

負增長之後，預計第三季度錄得１﹒６％的環比折年率增長。核心ＰＣＥ ９月份預測環比

０﹒５％，同比加速到５﹒２％。預計德國經濟收縮，不過法國和西班牙就繼續擴張。《陶冬》



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