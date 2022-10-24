《缸邊隨筆－石鏡泉》金融傳染病

《缸邊隨筆》美國公布９月ＣＰＩ按年增８﹒２％，比市場預期高０﹒１個百分點。若扣除

價格較波動的食物和能源後，核心ＣＰＩ增幅達６﹒６％，乃４０年來最高。市場擔心，即使

１１月和１２月繼續加息，只會愈遏愈脹，高通脹仍會持續。未來兩年，相信經濟環境仍然艱難

、痛苦。



巴菲特的投資夥伴、巴郡及《每日新聞》（「Ｄａｉｌｙ Ｊｏｕｒｎａｌ」）等企業的主

席、資深投資者芒格（Ｃｈａｒｌｉｅ Ｍｕｎｇｅｒ）今年２月，已直言市場無度

（Ｗｒｅｔｃｈｅｄ Ｅｘｃｅｓｓ），並正在醞釀一個瘋狂的泡沫（Ｃｒａｚｙ

Ｂｕｂｂｌｅ）。當被問及最終情況會有多差時，芒格坦言難以估計。



＊金股匯樓債無一倖免＊



為甚麼投資者要聽聽芒格的說話？因為以芒格９８歲高齡，除了１９２９年的大蕭條他還未

懂事之外，金融市場近百年來所有高低起跌和「大時代」，包括石油危機、加息周期、全球大小

金融危機等，他不但都一一經歷過，有些更是深度參與其中，故他被譽為最佳投資者及商業智者

之一是有其原因的。



在未加入巴菲特之前，芒格於１９６２至１９７５年間，投資每年平均回報高達２０％，而

同期標普５００年平均回報卻只有５％，芒格業績是它的４倍！逾半世紀前，芒格已戰績彪炳，

他的投資智慧很值得參考。



芒格形容，美國經濟可能會像日本一樣，泡沫爆破，然後一蹶不振，並將經歷一段漫長的艱

難時期。同樣是加息環境，芒格指今時與８０年代沃爾克（Ｐａｕｌ Ｖｏｌｃｋｅｒ）大幅加

息至近２２厘，以遏通脹的條件不可相提並論，起碼沃爾克不會受政客影響。



其實，即使不用像芒格這樣殿堂級人物預警，市場已普遍接受環球金融危機正逼近眉睫。有

人更認為，世界正將面對史上最大的金融災難，若這災難真的來臨，全世界任何投資，無論是金

、股、匯、樓、債、大宗商品等，都會無一倖免地虧蝕。



＊金融傳染病全球蔓延＊



有人形容，這場災難會是一場全球金融傳染病（Ｆｉｎａｎｃｉａｌ

Ｃｏｎｔａｇｉｏｎ）。今年６月，斯里蘭卡因政局不穩，破壞了與國際貨幣基金會（ＩＭＦ）

的談判進程，負債累累，無法解困而宣布破產。此外，土耳其、阿根廷也因通脹失控，令經濟停

頓，甚至崩潰。這些國家以美元定價的債務都有可能違約；既有這個不確定因素，令投資者卻步

，也使這些國家不能再借新債以冚舊債，而不能解經濟之困。這個債務違約的恐懼，就像傳染病

一樣，在全球蔓延。



金融傳染病不但在有債務違約危機的發展中國家蔓延，連世界第６大經濟體英國也陷其中。

英國首相卓慧思不惜要在極短期內，撤回早前「小型預算」的減稅方案。從她這個近乎政治自殺

的行為便可知道，英國財政已差得不能再掩飾。



至於位列第三大經濟體的日本，不但持續增加貨幣供應，而且維持零息政策，卻也不能扭轉

財政赤字龐大的現實。今時日本負債相當於她ＧＤＰ的２６６％！這都已反映在日本幾十年來，

持續經濟低迷，以及日圓近期跌至新低等事實上。



日本另一問題是人口老化，與中、美兩國一樣。年長國民消費低，但他們特別需要福利，包

括醫療及退休金等，這些都會使國家財政開支增加，而這些國家在金融傳染病的骨牌效應下，也

有債務違約的可能。當任何國家都有機會無力還債，他們便須以更高息借貸，使原本已債台高築

的政府，利息支出又再大幅增加，百上加斤，財赤更為嚴重。



＊精選優質股保持理性＊



金融傳染病製造了全球恐慌，環球資金便傾向「走資」，流向美元資產避險。資金湧到，使

美元更強，其他貨幣便弱，當地經濟更差，惡性循環……惡性循環一開始，除非有央行可以像

２０１２年的歐洲央行（ＥＣＢ）般，作出代歐洲國家還債的保證，歐債危機才得以控制。否則

，任由債務危機失控，也就是芒格形容的「無度」。



有人說，醞釀中的金融災難，乃２００８年金融海嘯、瑞信盛傳破產危機、１９９７年亞洲

金融風暴、貨幣貶值，以及１９７０年代滯脹及石油危機等疊加的災難！那豈不會是世界金融經

濟的真正末日？追本溯源，美國量寬印鈔仍是通脹的主因，全球卻要陷入特大金融災難的危機。



面對今時投資環境，芒格表示，一般投資者並不會像他管理的投資組合一樣多元化，從而分

散風險，故他忠告投資者：揀最少壞處的投資（Ｃｈｏｏｓｅ ｔｈｅ ｌｅａｓｔ ｂａｄ

ｏｐｔｉｏｎ）。不過，你若問他的老友巴菲特，巴菲特可能會建議你：要保持理性、目光放遠

，並精選優質股票，以捱過未來一、兩年。



有人說，長遠而言，市場有起有落，是常態，也有人看到危中有機。正如新興市場投資先驅

、有３８年每年平均增長逾１５％業績的鄧普頓（Ｊｏｈｎ Ｔｅｍｐｌｅｔｏｎ，１９１２－

２００８）說：「當市場瀰漫最悲觀的情緒時，最好撈底；當市場最樂觀時，就要沽貨了。」



其實，市場悲觀、樂觀的情緒何來？還不是市場中人，例如索羅斯、Ｒａｙ Ｄａｌｉｏ等

基金經理之流，透過傳媒放風出來的？任何經濟數據，包括ＣＰＩ、非農業就業職位等，都視乎

市場怎樣解讀，而永遠可有另一角度的理解：假如各大經濟體崩潰，除了美聯儲一定會減息之外

，全世界主要央行也必會出手。



傳統投資智慧是：造好風險管理和情緒管理，即使最優質的股票，通常也不會即買即彈。投

資勢頭不妙，像今次颱風「納沙」，我們不也是靜待危機過去？冬天來了，春天還會遠嗎？

《資深投資者 石鏡泉》



投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。



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