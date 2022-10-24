《國企紅籌》中海油服（０２８８３）獲１４０億人幣鑽井服務合約

《經濟通通訊社２４日專訊》中海油田服務（０２８８３）（滬：６０１８０８）公布，近

期與中東地區國際石油公司簽署多份鑽井平台服務長期合同，合同金額總計約１４０億元人民幣

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該集團指，標誌著與國際石油公司在油氣田勘探開發深化合作進入新階段，在中東地區的海

外業務服務將形成新市場格局，將激活旗下的全球最大海上鑽井服務船隊的規模化作業能力。

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