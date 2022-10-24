《日入而息》港股瀉千點科網股重災，金管局推出商業數據通

《今天重點》

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中國第三季ＧＤＰ增長３﹒９％優預期，前三季增３％；首９月全國固定資產投資增５﹒９％，

略低預期；內地９月社會消費品零售總額增２﹒５％，遜預期；內地９月工業增加值增６﹒３％

，優預期；統計局表示三季度經濟恢復向好，力保經濟運行合理區間；９月各線城市樓價環比下

降或持平

內地９月美元計出口同比增５﹒７％勝預期，進口稍遜；中國首三季美元計對美出口增８﹒９％

進口增０﹒５％

人幣即期收跌１１６點失守７﹒２６，創近１５年新低

陳茂波稱政府發展理念已由積極不干預邁向有為政府、高效市場；陳茂波訪問巴林，歡迎巴林的

企業和人才來港發展

林世雄稱三鐵三路研優化發展程序，考慮不同融資方案；明年底公布「三鐵三路」詳細走線及初

步成本

曾國衞稱施政報告加上八大中心定位為不同本港產業帶來發展動能

金管局正式推出「商業數據通」，續研擴闊數據範圍；匯豐歡迎「商業數據通」正式推出，簡化

中小企貸款流程

本港多５４０６宗確診，輸入佔４７６宗創爆疫來新高

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《即日市況》

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恒指全日低收１０３０點報１５１８０

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《深滬股市》

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滬綜指收挫２％陸股通流出創歷史高，數據不弱信心弱

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《美元匯價》

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不宜高估日本央行干預的能力

歐元最新報０﹒９８２６╱３０，日圓最新報１４９﹒３９╱４０

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《公司業績》

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中海外（００６８８）第三季經營溢利１８億元人民幣，收入跌５９﹒５％

潤藥（０３３２０）旗下江中藥業九個月多賺逾１５％

中集安瑞科（０３８９９）第三季收益５２﹒７億元人民幣，升７﹒４％

新特能源（０１７９９）首三季純利升２倍至９６﹒５億元人民幣

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《公司資訊》

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ＥＳＲ（０１８２１）貸款最多５０００萬美元予公司董事

ＤＹＮＡＭ ＪＡＰＡＮ（０６８８９）附屬購２架空中巴士並出租

億和（００８３８）終止收購富士膠片在華打印設備製造商

俄鋁（００４８６）入稟向礦商Ｎｏｒｉｌｓｋ Ｎｉｃｋｅｌ股東索賠

中電（００００２）６０萬用戶參與「慳電任務」，４小時節省３０萬度電

恒地（０００１２）屯門帝御系列累售１７４９伙，套現逾８６億元

新地（０００１６）ＰＡＲＫ ＹＯＨＯ Ｂｏｌｏｇｎａ加推２０伙

百勝中國（０９９８７）今年開店目標一千至千二家，獲納滬深港通增股票流動性

蔚來汽車（０９８６６）回應換電站有輻射：輻射量低於一部手機發射的十分之一

復星國際（００６５６）宣布終止與穆迪商業合作

新世界（０００１７）成為首家發展商加入商業數據通

石藥集團（０１０９３）「枸櫞酸托法替布緩釋片」獲藥品註冊批件

匯豐歡迎「商業數據通」正式推出，簡化中小企貸款流程

恒生銀行與ＱＦＰａｙ ＨＫ為中小企提供更快捷融資服務

港交所（００３８８）９月日均成交額按月升３﹒１％，Ｃ組市佔率４﹒８３％

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《國企紅籌》

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中國電力（０２３８０）與中來股份簽戰略合作協議，拓展綠色低碳

中國同輻（０１７６３）成立ＩＡＥＡ放藥及放射源生產應用協作中心

國銀租賃（０１６０６）訂９﹒４億元人民幣融資租賃，利息１﹒３億

國泰君安（０２６１１）首三季完成股債融資規模同比增長４﹒２％

中金（０３９０８）首三季累計完成直接融資逾２﹒７萬億元人民幣

遠大住工（０２１６３）首９個月新簽合同總額按年跌５１％至１６﹒７億元人民幣

信達國際（００１１１）售華能永續證券，總代價約３２７０萬元

中糧包裝（００９０６）公眾持股量仍維持於約２１﹒７２％

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《神州民企》

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快手（０１０２４）訴多家公司刷量構成不正當競爭，獲賠２７萬元

海豐國際（０１３０８）首３季收入升５８﹒９％

ＣＧＩＩ（０１９４０）前主席陳大維終止申索，公司續展開反申索

恒大地產（０３３３３）擬將「２１恒大０１」債息展期一年

中邦環境（０１８５５）擬改名為「中慶環境股份有限公司」

金輝控股（０９９９３）９月合約金額升９﹒６％至３３﹒１億元人民幣

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《中國要聞》

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黃永光稱香港需在國家發展下保持積極

、發揮自身優勢

ＩＮＧ表示防疫政策不確定影響促經濟

增長政策的有效性

進出口銀行副行長張劭輝任職資格已獲

准

俞敏洪卸任新東方教育科技集團旗下兩

公司職務

分析指９月疫情和房地產拖累消費，投

資和外貿續向好

統計局表示三季度經濟恢復向好，力保

經濟運行合理區間；９月各線城市樓價

環比下降或持平

首９月全國房地產投資下降８％，降幅

擴大

首９月全國商品房銷售額跌２６﹒３％

，跌幅續收窄

中國首三季美元計對美出口增８﹒９％

進口增０﹒５％

內地９月原煤生產增逾一成，發電明顯

回落水電降三成

９月調查失業率升至５﹒５％，青年失

業率１７﹒９％

首９月全國固定資產投資增５﹒９％，

略低預期

內地９月社會消費品零售總額增２﹒５

％，遜預期

內地９月美元計出口同比增５﹒７％勝

預期，進口稍遜

內地９月工業增加值增６﹒３％，優預

期

中國第三季ＧＤＰ增長３﹒９％優預期

，前三季增３％

人行１００億逆回購利率持平，淨投放

８０億元

深圳集成電路峰會明起兩日召開，圍繞

ＩＣ產業研討交流

上海科創板做市有望１０月底前實施

測算表示月７０城新樓價格指數同比跌

幅續創逾七年大

年內發行新增專項債３﹒６９萬億，有

力拉動有效投資

１３家公募基金申報增強策略ＥＴＦ，

Ａ股迎增量資金

滬深交易所否認對券商、基金進行窗口

指導

明起內地汽柴油價每噸提高１８５元和

１７５元人民幣

張志華稱今舉辦大灣區青年發展論壇「

正逢其時」

國家能源局表示前九月太陽能發電投資

同比增３﹒５倍

深圳證監局因內控機制不完善等對中信

証券責令改正

阿里天貓雙１１全球狂歡今啟動，逾２

９萬個品牌參加

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《寶島快訊》

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台股收升０﹒２９％，報１２８５６﹒

９８點

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《二十大》

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中央政策研究室表示中國經濟未來預期

強，大家應有信心

中宣部表示中國式現代化是新選擇，不

會輸出中國模式

劉兆佳料丁薛祥或掌管港澳事務

匯豐表示中國或尋求更多措施鞏固經濟

，關注中央經濟會議

新民黨祝賀第二十屆「一中全會」順利

舉行，習近平連任

易綱未入選中央委員，據報將由殷勇接

任人行行長

李家超稱二十大支持大灣區建設，冀年

輕人區內盡展所長

大摩料新經濟班子年底亮相，設明年增

長目標５％以上

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《俄烏開戰》

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首三季中國對俄出口同比增１０﹒３％

，進口增逾五成

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《國際要聞》

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南北韓今晨互指對方船隻越界，開槍開

炮驅離

民調表示共和黨較善處理經濟，民主黨

烏克蘭政策獲支持

辛偉誠或自動當選保守黨黨魁，成英國

首位印裔首相

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《外圍經濟》

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投資者應該為美國股市的新一輪動盪做

好準備

投資者押注澳洲通脹加速，３年期債息

升至１０年高位

日本可能花費了超過３００億美元來支

撐日圓

經過數周的政治混亂，經濟和財政問題

料繼續影響英鎊

美國天然氣期貨遭遇自１９９１以來最

長的單周跌幅

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《大國博弈》

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據報受美禁令影響，台積電停向上海壁

仞提供先進晶片

據報長江存儲因美禁令要求核心職位美

籍員工離職

納斯達克據報叫停最少４家小型中國公

司ＩＰＯ

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《施政報告》

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林世雄稱三鐵三路研優化發展程序，考

慮不同融資方案；明年底公布「三鐵三

路」詳細走線及初步成本

港府延長會議展覽業資助計劃六個月至

明年６月底

許正宇稱向外來人才退稅初心是以招攬

人才為目標

施羅德資本表示申強拍限制仍多，簡化

續期提高投資信心

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《其他消息》

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林定國稱擬明年第三季展開「法治教育

領袖培訓計劃」

港府擬內部重組環境科與環保署，開設

７個首長級職位

曾國衞稱施政報告加上八大中心定位為

不同本港產業帶來發展動能

屋宇署８月共批出２３份建築圖則及２

２份入伙紙

陳茂波稱政府發展理念已由積極不干預

邁向有為政府、高效市場；陳茂波訪問

巴林，歡迎巴林的企業和人才來港發展

港府歡迎海南省及深圳市政府在港發行

共計不逾１００億人幣債券

甯漢豪稱提高樓面面積寬免將有利採用

組裝合成法

下學年起，所有新聘任教師必須通過《

基本法及香港國安法》測試

港府師友配對計劃首期成功招募２８０

０名學員，超標四成

港股緊盯３因素，投資界籲防守配置

金管局正式推出「商業數據通」，續研

擴闊數據範圍

袁國勇稱未確定深水埗類鼻疽個案爆發

源頭，將視察兩配水庫

何栢良建議港府把類鼻疽列為法定呈報

傳染病

深股通全日流出逾４８億元，外資連續

六日淨流出；滬股通淨流出１１５億元

，外資淨流出１７９億創歷史高

ＡｌｉｐａｙＨＫ新增匯款至印尼，料

約１４萬居港印尼人受惠

中大新校徽使用一周後，網頁及ＦＢ轉

回舊校徽；中大ＦＢ專頁及官網改用舊

校徽，校董鄧家彪表示歡迎

科大調查指逾半數香港市民有意使用「

數碼港元」

銀行學會調查指銀行業在科技數據、Ｅ

ＳＧ等現人才缺口

中原十大屋苑周末成交升至１２宗，不

確定因素消除

經絡表示最新ＭＭＩ創３４個月高，料

港銀下月漸進加Ｐ

日經表示豐田將在中國推出與比亞迪合

作開發之電動汽車

畢馬威表示９２％家族辦公室及高淨值

投資者有興趣投資虛擬資產

配合「商業數據通」，貿易通向平安壹

賬通提供客戶進出口報關數據

霍啟剛稱不應以保護主義看搶人才措施

，倡支持本地青年自我提升

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《新冠肺炎》

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本港多５４０６宗確診，輸入佔４７６

宗創爆疫來新高

上海昨日新增本土新冠感染者１２宗，

一地升中風險

全國本土陽性昨回升至９２４宗，廣州

海珠停課停堂食

台增２﹒６萬宗本土確診，酒吧等限制

放寬免打齊三針

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