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25/10/2022 07:50

《油金掠影》市場憂中國原油需求減弱，期油收低；期金微跌

　　《經濟通通訊社２５日專訊》「二十大」結束後，中央未提到在「動態清零」政策上作大幅
改變。市場憂慮中國原油需求受抑制，原油進口數據表現都未如理想，隔晚油價早段跌幅顯著。
　　然而，由美國綜合採購經理指數（ＰＭＩ）連續四個月下滑，市場估計聯儲局或減慢加息步
伐，油價尾段跌幅收窄。
　　紐約期油盤中曾跌２﹒８５％，低見８２﹒６７美元，收市跌４７美仙或０﹒５５％，收報
每桶８４﹒５８美元；布蘭特期油收市跌２４美仙或０﹒２５％，收報每桶９３﹒２６美元。
　　有分析指，從技術角度來看，紐約期油及和布蘭特期油都在測試關鍵支持位，即使價格低於
長期移動平均線，但該支持位仍然阻止先前的強勁下行走勢。
　
＊分析料美債息明年２月見頂＊
　
　　ＩＣＥ美匯指數隔晚上漲０﹒２％，１０年期美國國債孳息率徘徊在近期的高位。美元呈強
，美債孳息率再度上揚，拖累國際金價微跌。紐約期金收市跌０﹒１％，報每盎司１６５４﹒１
美元。
　　有分析指出，自疫情爆發以來，金價及１０年期美國國債孳息率呈反向關係，並預測美債債
息將在明年２月情人節之前見頂，金價可能接近觸底的階段。比起美元最近的升勢，金價跌幅相
對較小，亦有利於２０２３年的金價展望。
　　其他貴金屬方面，白銀升１２美仙或０﹒７％，收報每盎司１９﹒１９美元；白金跌７﹒３
美元或０﹒８％，收報每盎司９２６﹒６美元；鈀金跌３７﹒７美元或１﹒９％，收報每盎司
１９６７﹒８美元（ｅｒ）

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