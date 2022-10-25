《油金掠影》市場憂中國原油需求減弱，期油收低；期金微跌

《經濟通通訊社２５日專訊》「二十大」結束後，中央未提到在「動態清零」政策上作大幅

改變。市場憂慮中國原油需求受抑制，原油進口數據表現都未如理想，隔晚油價早段跌幅顯著。

然而，由美國綜合採購經理指數（ＰＭＩ）連續四個月下滑，市場估計聯儲局或減慢加息步

伐，油價尾段跌幅收窄。

紐約期油盤中曾跌２﹒８５％，低見８２﹒６７美元，收市跌４７美仙或０﹒５５％，收報

每桶８４﹒５８美元；布蘭特期油收市跌２４美仙或０﹒２５％，收報每桶９３﹒２６美元。

有分析指，從技術角度來看，紐約期油及和布蘭特期油都在測試關鍵支持位，即使價格低於

長期移動平均線，但該支持位仍然阻止先前的強勁下行走勢。



＊分析料美債息明年２月見頂＊



ＩＣＥ美匯指數隔晚上漲０﹒２％，１０年期美國國債孳息率徘徊在近期的高位。美元呈強

，美債孳息率再度上揚，拖累國際金價微跌。紐約期金收市跌０﹒１％，報每盎司１６５４﹒１

美元。

有分析指出，自疫情爆發以來，金價及１０年期美國國債孳息率呈反向關係，並預測美債債

息將在明年２月情人節之前見頂，金價可能接近觸底的階段。比起美元最近的升勢，金價跌幅相

對較小，亦有利於２０２３年的金價展望。

其他貴金屬方面，白銀升１２美仙或０﹒７％，收報每盎司１９﹒１９美元；白金跌７﹒３

美元或０﹒８％，收報每盎司９２６﹒６美元；鈀金跌３７﹒７美元或１﹒９％，收報每盎司

１９６７﹒８美元（ｅｒ）

