《運籌帷幄－梁業豪》港股自身重大利淡因素在發展作用

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為３１﹒２５％和

４２﹒５％，局勢則均仍屬顯著向淡。淡友大戶果然仍有後著，但能夠成功將港股大幅推低，對

大部分投資者而言，總會感到有點意外。恒指已被推低至１５０８３。去年１０月低位

１６１７０支持失守後，隨即成為了長期阻力位。理論上，只要指數本月收市位返回其上，該支

持位仍未算正失守。然而，本周五（２８日）１０月份期貨、期權將會到期，而１０月份場外股

票期權亦會於下周一（３１日）到期，大家認為大市可及時轉跌為升嗎？

昨早（２４日）港股指數期貨市場開市前，美股期貨仍處於自上周五（２１日）港股收市後

的最高位前。即使其後價位持續回跌，亦應不足以支持港股大幅急挫。明顯地，港股淡友大戶的

進攻決心非常強，連美指期貨好友見勢亦作退守。這種現象可被理解為港股自身的重大利淡因素

在發展作用；即使近日有不少投機者試圖造好博反彈，最後亦只成為淡友大戶的點心。再次提醒

大家，博反彈時只宜即市小注，並只於獲得圖表訊號支持時，才逗留於市場內。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（影音

：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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