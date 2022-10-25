《專家之言－李偉傑》港股弱勢難吸引資金進場，低位難估唯有等待

《專家之言》上周五（２１日）美國道瓊斯指數上升７４８點收３１０８２點，主要憧憬美

國聯儲局１１月會議後，有機會放慢１２月加息步伐，扭轉美股走勢，見美匯指數期貨隨即回落

到１１２﹒２水平，美國１０年期債息亦從高位４﹒３３厘以上，回落至４﹒１６６厘水平，強

美元由高位回落，理應對近期美元逆向表現的港股帶來正面影響，雖則港股跟跌不跟升市場早已

司空見慣，惟在昨日（２４日）開市前傳出南北韓互指對方船隻越界，開槍開炮驅離，借消息作

為地緣政治風險上升，港股低開後走勢持續下滑，同樣消息下在東京、首爾及台北股市未見受壓

反而有輕微上升，這樣就代表地緣政治因素並不是港股跌穿１６０００點原因。



＊最少重上２０天線再部署，待強勢股遭拋售作結＊



港股弱勢並不是今時今日開始，在環球股市中繼續領跌，科技股板塊跌完再跌，估值便宜毋

庸置疑，但這點並不能吸引資金進場，未有水晶球估計何時跌完下，低位在哪亦很難估計，唯有

寧買當頭起，等待跌勢喘定後，重上最少２０天線後再作部署較為理想。如果今年較為強勢支撐

的三個板塊中資電訊、煤炭以及「三桶油」，亦開始見從高位帶來壓力，寄望在傳統沽到尾段，

要將強勢股份拋售作完結，現時唯有繼續等待。《華盛證券經紀部董事 李偉傑》（筆者為證監

會持牌人，本人及╱或有聯繫者沒有於以上發行人或新股上市申請擁有財務權益）



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