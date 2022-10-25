《盤後部署》恒指收跌１５點，走勢呈十字星待變，續尋底機會高

《經濟通通訊社２５日專訊》美國聯儲局下周議息，利率期貨反映市場預期加息四分之三厘

機會達９５％，預計１２月加息半厘及四分之三厘機會則分別為４３﹒２％和５４﹒６％。

恒生指數收報１５１６５，跌１５點或跌０﹒１０％，主板成交１４３４﹒４９億元。國企

指數收報５１８０，升６５點或升１﹒２９％。恒生科技指數收報２８８４，升８２點或升

２﹒９６％。



＊本地地產股普遍跌＊



本地地產股普遍下跌，新地（０００１６）收跌３﹒１％，報８５﹒９５元，該股成交約

９６０萬股，涉資８﹒２５億元，盤中高見８７﹒９５元，最低見８５﹒１５元；恒地

（０００１２）跌１﹒７％，收報２０﹒２５元；新世界（０００１７）跌２﹒２２％，報收

１７﹒５８元；信置（０００８３）跌２﹒８５％，報９﹒２１元；嘉里建設（００６８３）跌

２﹒３８％，收報１３﹒１２元，該股成交約１７９萬股，涉資２３５９萬元，盤中高見

１３﹒３４元，最低見１３﹒０２元；長實（０１１１３）跌１﹒７８％，收報４４﹒２元；太

地（０１９７２）跌２﹒５２％，報收１５﹒４８元；九置（０１９９７）跌２﹒６７％，收報

３２﹒７５元。

藍籌股走勢兩極，阿里健康（００２４１）收升８﹒２２％，報３﹒２９元，排藍籌升幅榜

榜首，該股成交約９４７２萬股，涉資３﹒０４億元，盤中高見３﹒３４元，最低見３元；海底

撈（０６８６２）升６﹒７４％，收報１３﹒３元；東方海外（００３１６）升５﹒０８％，報

收１３２﹒３元；聯想集團（００９９２）收升５﹒２％，報５﹒８７元；京東集團

（０９６１８）收升５﹒０１％，報１４８﹒９元；中信股份（００２６７）升４﹒１％，收報

７﹒６１元；信義光能（００９６８）升４﹒３５％，收報７﹒９１元。



＊匯控季績勝預期，收跌５％＊



另外，中海外（００６８８）收跌５﹒４６％，報１７﹒３２元，排藍籌跌幅榜首，該股成

交約６９５１萬股，涉資１２﹒１８億元，盤中高見１８﹒４８元，最低見１７﹒１６元；滙控

（００００５）跌５﹒１１％，報３９﹒９５元；恒生（０００１１）跌３﹒７８％，報

１１１﹒９元。

滙控中午公布，截至今年９月底止，第三季列帳基準除稅前利潤為３１﹒４７億美元，按年

跌４１﹒８％，勝預期，每股基本盈利０﹒１美元，不派息。第三季經調整除稅前利潤

６５﹒０９億美元，按年升１８﹒２％，平均普通股股東權益回報為４﹒７％，按年跌３﹒３個

百分點。

上證綜合指數報２９７６，跌１點或跌０﹒０４％，成交３３７５﹒１９億元人民幣。

深證成份指數報１０６３９，跌５４點或跌０﹒５１％，成交２０２１﹒５６億元人民幣。

隔晚美股急彈，港股高開數十點後回調，恒指數度於１５０００關上落，最低曾見

１４９４７，最高見１５４３５。技術走勢上，日線圖顯示今日走勢現十字星待變，若現反彈，

１０天線（現約１６２６４）已有龐大阻力，若向下尋底，周一指１的下一站支持位為２００９

年３月低位１１３４４無變。（ｋｙ）

