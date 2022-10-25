《台股攻略－黃振宇》電子權值股普遍走弱，台股創近２年新低

《台股攻略》台股未能跟隨美股上升，雖然金融、主板及顯卡股逆市上揚，但電子權值股普

遍走弱，台積電及聯發科同步重挫，中概股受壓，拖累加權指數跌１９０點，收１２６６６點，

續創近２年新低，成交金額為１８８５﹒１４億元（新台幣．下同），三大法人合共淨賣出

３８﹒５６億元。

電子權值股方面，台積電利淡消息頻傳，加上外資拋售，股價重挫４﹒１％，低收３７１元

，市值亦失守１０兆元關口；聯發科跌４﹒３％，收５６３元；鴻海收１０３﹒５元，微升

０﹒５％，為三雄中最強勢；大立光升１﹒５％，研華升０﹒３％，其他權值股的中華電及和泰

車升超過２％，台塑化及遠傳升超過１％，統一升０﹒６％。主板及顯卡股逆市炒高，麗臺升

７﹒８％，撼訊升４﹒３％，青雲升３﹒１％。ＩＣ設計股的智原升３﹒７％，點晶、虹冠電及

富鼎均升０﹒３％至２﹒４％。金融股逆市上揚，開發金升２﹒７％，合庫金、華南金、旺旺保

、國泰金、兆豐金、安泰銀及第一金均升超過１％。中國國家主席習近平展開第三任期，惟市場

反應負面，台股中概股表現弱勢，中租－ＫＹ跌停，亞德客－ＫＹ跌６﹒５％，再生－ＫＹ、百

和興業－ＫＹ、永彰、橋樁、高林、裕隆、台達電、胡連、崇友及大成均跌３％至５％。

貶值，市場缺乏利好消息，加上傳出美國或降低向台供應晶片的依賴，預料相關晶片股份表

現或會波動，令台股短期走勢震盪，投資者需保持審慎，不宜急於撈底。

《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管 黃振宇》



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