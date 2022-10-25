  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

25/10/2022 17:27

《台股攻略－黃振宇》電子權值股普遍走弱，台股創近２年新低

　　《台股攻略》台股未能跟隨美股上升，雖然金融、主板及顯卡股逆市上揚，但電子權值股普
遍走弱，台積電及聯發科同步重挫，中概股受壓，拖累加權指數跌１９０點，收１２６６６點，
續創近２年新低，成交金額為１８８５﹒１４億元（新台幣．下同），三大法人合共淨賣出
３８﹒５６億元。
　　電子權值股方面，台積電利淡消息頻傳，加上外資拋售，股價重挫４﹒１％，低收３７１元
，市值亦失守１０兆元關口；聯發科跌４﹒３％，收５６３元；鴻海收１０３﹒５元，微升
０﹒５％，為三雄中最強勢；大立光升１﹒５％，研華升０﹒３％，其他權值股的中華電及和泰
車升超過２％，台塑化及遠傳升超過１％，統一升０﹒６％。主板及顯卡股逆市炒高，麗臺升
７﹒８％，撼訊升４﹒３％，青雲升３﹒１％。ＩＣ設計股的智原升３﹒７％，點晶、虹冠電及
富鼎均升０﹒３％至２﹒４％。金融股逆市上揚，開發金升２﹒７％，合庫金、華南金、旺旺保
、國泰金、兆豐金、安泰銀及第一金均升超過１％。中國國家主席習近平展開第三任期，惟市場
反應負面，台股中概股表現弱勢，中租－ＫＹ跌停，亞德客－ＫＹ跌６﹒５％，再生－ＫＹ、百
和興業－ＫＹ、永彰、橋樁、高林、裕隆、台達電、胡連、崇友及大成均跌３％至５％。
　　貶值，市場缺乏利好消息，加上傳出美國或降低向台供應晶片的依賴，預料相關晶片股份表
現或會波動，令台股短期走勢震盪，投資者需保持審慎，不宜急於撈底。
《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管　黃振宇》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話25/10/2022
【日圓匯價】黃燕娥看淡日圓　兩大重點令日圓續弱勢
人氣文章專訪25/10/2022
【專訪】洪灝：人幣下站無「錨」可定　美元體系強弩之末（有片）
人氣文章FOCUS25/10/2022
【FOCUS】辛偉誠「排燈節」上位　印度軟實力再添一筆
人氣文章財經熱話25/10/2022
《午市前瞻》專家指恒指或試萬三點 匯控未跌穿39.8仍可持有
人氣文章大行報告25/10/2022
【大行炒D乜】暴跌過後　券商點睇新經濟股？一click就知道
人氣文章財經熱話25/10/2022
【績前部署】匯控回軟　續受英國政局影響？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

【訂閱有賞】10萬訂閱go！賞$50超市禮券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金