  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

25/10/2022 09:54

《窩輪豪情－梁業豪》從牛熊證收回價區域累積的街貨量看港股後市

　　《窩輪豪情》各主要業務類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為綜合企業、能
源業與原材料業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股份現為中信股
份（００２６７）、石藥集團（０１０９３）與匯控（００００５），可用作買入其相關認購權
證或牛證圖利時的參考。至於用作買入其相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股份，則宜
首選中通快遞（０２０５７）、騰訊（００７００）與中國移動（００９４１）。
　　看港股回升的職業炒家再一次失敗，慘被殺倉；他們屢敗屢戰的精神，也許為淡友大戶仍在
不斷進攻的原因。相信只有於指數水平以下的收回價區域不再累積大量街貨，令淡友大戶因缺乏
足夠的殺戮對象，而胃納減退時，才可被視為港股快將正式回升的現象。另一方面，若見指數水
平以上的收回價區域累積大量街貨，好友大戶便有發動反攻的藉口。平心而論，港股已具備大幅
反彈的條件，長期則料維持顯著向淡多一段時間。至於中期形勢，則多只會反覆回穩，淡友大戶
依然會佔上風。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（群組：ｃｌｕｂ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。　

【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話25/10/2022
【虛幣世界】分析料比特幣最差可跌至萬三，因其缺乏波動性
人氣文章中國故事24/10/2022
《神州經脈》經濟數據見回暖　樓價指數跌幅擴　股匯齊插外資逃
人氣文章專訪24/10/2022
【專訪】陶冬：卓慧思鬧劇　本質是宏觀政策相克（有片）
人氣文章FOCUS24/10/2022
【FOCUS】GDP反彈惟隱憂未去　政策空窗期逆風續吹
人氣文章財經熱話24/10/2022
《午市前瞻》專家指恒指短期料續尋底 長汽反彈現價可否買入
人氣文章財經熱話24/10/2022
【「傷」十一？】雙十一利好作用有限　電商股跟隨大市齊挫
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

【訂閱有賞】10萬訂閱go！賞$50超市禮券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金