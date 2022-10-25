《窩輪豪情－梁業豪》從牛熊證收回價區域累積的街貨量看港股後市

《窩輪豪情》各主要業務類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為綜合企業、能

源業與原材料業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股份現為中信股

份（００２６７）、石藥集團（０１０９３）與匯控（００００５），可用作買入其相關認購權

證或牛證圖利時的參考。至於用作買入其相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股份，則宜

首選中通快遞（０２０５７）、騰訊（００７００）與中國移動（００９４１）。

看港股回升的職業炒家再一次失敗，慘被殺倉；他們屢敗屢戰的精神，也許為淡友大戶仍在

不斷進攻的原因。相信只有於指數水平以下的收回價區域不再累積大量街貨，令淡友大戶因缺乏

足夠的殺戮對象，而胃納減退時，才可被視為港股快將正式回升的現象。另一方面，若見指數水

平以上的收回價區域累積大量街貨，好友大戶便有發動反攻的藉口。平心而論，港股已具備大幅

反彈的條件，長期則料維持顯著向淡多一段時間。至於中期形勢，則多只會反覆回穩，淡友大戶

依然會佔上風。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（群組：ｃｌｕｂ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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