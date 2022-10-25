《談國論企－黎偉成》經濟三季度再提振保穩中有進發展

《談國論企》中國的國民經濟於２０２２年三季度恢復相對穩快增長，可在相當程度反映出

政府高效統籌疫情防控使經濟社會得以有較快的恢復向好佳向。中央力促各地區各部門要按照疫

情要防住、經濟要穩住、發展要安全的要求，加快落實穩經濟一攬子政策和接續政策，相信國民

經濟會保持穩中有進的發展，乃以美國等世界多國衰退環境底下之奇葩也。



＊三季度較上半年表現要理想為世界經濟奇葩＊



來自中國國家統計局所發布的最新資料，中國國內生產總值ＧＤＰ於２０２２年三季度同比

增長３﹒９％，即使漲幅不算可觀，卻是十分難得和良好的表現，理由為（Ｉ）此數比二季度有

十分明顯改進；而ＧＤＰ於二季度同比即使僅增長０﹒４％，但在國內外政經環境復雜嚴峻的壓

力，加上新冠肺炎變種病毒在多個主要城市強力反彈，能夠有輕微擴張，而毋須惡化至收縮劣境

，算是相對不錯的表現。尤其是（ＩＩ）ＧＤＰ於三季度的升幅，相對於二季度高３﹒５個百分

點，便在在反映出是季度的恢復力度相當強勁。相信這與中央在力促全國各地在控疫防疫取得高

度良性成效巿關。此使ＧＤＰ於前三季度的增幅達３％。

國民經濟於明顯回落一個季度後，有相對較快的恢復，乃受惠於多個經濟指標和項目的提振

支持，包括（甲）全國規模以上工業增加值於１－９月份同比增長３﹒９％，比上半年加快

０﹒５個百分點；（２）全國服務業生產指數於１－９月份的升幅為２﹒３％，比上半年加快

０﹒５個百分點；（３）社會消費品零售總額於１－９月份同比增０﹒７％，而上半年則下跌

０﹒７％，其中９月份同比增長２﹒５％和環比增加０﹒４３個百分點；（４）全國固定資產投

資（不含農戶）於１－９月份升５﹒９％，而三季度增５﹒７％。

（乙）各個主要經濟指標於８月份的環比，已出現不同程度的加速增長，到９月份的情況有

進一步的改善，更顯態勢有相對全面的好轉傾向。

需要留意者，當然為國務院十分重視的‘促投資帶消費增就業’等作為擴大有效需求的政策

性經濟指標，尤其是（一）在生產方面，全國規模以上工業增加值於１－９月份同比增長

３﹒９％，比上半年加快０﹒５個百分點，乃因９月份的同比增長６﹒３％比８月份的４﹒２％

升幅要高２﹒１個百分點之所致；其中製造業於１－９月份的同比增長３﹒２％，此與製造業採

購經理指數ＰＭＩ的出口新訂單指數於２０２２年９月份回落至僅４７的深度收縮水平，環比更

是大幅回落１﹒１個百分點，反映出製造業前生產經營和回報的發展抱大信心。

相信此乃受惠於國務院總理李克強７月２１日主持召開國務院常務會議，指出各地要創造條

件確保建設工地不停工、相關產業鏈供應不間斷，及按質量要求加快項目進度。

更重要的是李克強在８月３１日主持召開國務院常務會議，進一步明確指出，要以（１）促

投資（２）帶消費（３）增就業等作為擴大有效需求，和鞏固經濟恢復基礎，增長發展後勁的重

要手段，更表「細化實化接續政策、９月上旬實施細則應出盡出」。中央和地方要成立督導和服

務工作組，是為快、狠、準和全的政策與策略，使佳效迅達。



＊生產消費固投皆有改進料續穩中有進發展＊



多個經濟指標在回升的同時，呈現頗不少良性因素，尤其是（二）高質發展的主調不變，尤

其是（Ｉ）裝備製造業和高技術製造業扮演相當重要的角色，（ｉ）增加值於前三季度分別為同

比增長８﹒５％和６﹒３％；（ｉｉ）產量方面，新能源汽車產量同比增長１﹒１２倍、移動通

信和太陽能電池產量上升３３﹒７％，二皆為綠色智能產品。

和（ＩＩ）全國固定資產投資（不含農戶），保持穩快增長的同時，高技術層面的固投相當

強烈：（１）高技術製造業固投於１－９月份同比增２３﹒４％，其中電子及通信設備增

２８﹒８％、醫療儀器設備及儀器儀表增２６﹒５％；和（２）高技術服務業增幅為１３﹒４％

，其中科技成果轉化服務業增２２﹒１％、研發設計服務增１８﹒１％。



＊居民就業收入回穩有利促投資帶消費＊



我相信經濟於會保持上行的態勢不變，乃因（三）內需不錯，理由為就業情況不斷改善。全

國城鎮調查失業率於１－９月份為５﹒６％，其中９月份為５﹒５％。

和居民人均可支配收入於１－９月份達２﹒７６５萬元，同比名義增加５﹒３％，和扣除物

價因素後的實際增長為３﹒２％，皆有所提升。此扭轉經濟於二季度下行期形態，料到四季度應

有進一步改善。居民就業和收入情況逐步回穩好轉，該有利於改善消費、投資情緒。

絕對不可稍一忽視的問題，為（四）青少年的就業問題。統計顯示：全國城鎮的１６？至

２４歲人士的失業率，於９月份末時為１７﹒９％，比８月份的１８﹒７％、７月份的

１９﹒９％，甚至二季度的１９﹒３％要低。一季度則為１６％。

中國共產黨第２０次全國代表大會的所一屆中委會和中紀委，於２０２２年１０月２３日召

開的第一次全體會議，習近平連任中央總書記和中央軍事委員會主席後，舉行記者招待會時指出

：「我們正意氣風發邁上全面建設社會主義現代化國家新征程，向第二個百年奮鬥目標進軍，以

中國式現代化全面推進中華民族偉大復興」，響起了雄步新征程的嘹亮號角。中國和平崛起和日

益強大，對全世界，包括對美國，是好事情。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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