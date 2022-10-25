恒指失守萬五關，科技股續跌，美團挫４％、騰訊跌３％

《經濟通通訊社２５日專訊》恒指今日開市早段失守１５０００關。現報１４９８７，跌

１９２點或跌１﹒２７％，主板成交１７４﹒５７億元。國企指數報５０４０，跌７４點或跌

１﹒４５％。恒生科技指數報２７３２，跌６９點或跌２﹒４８％。

金沙（０１９２８）現價跌４﹒８６％，報１３﹒３２元，該股成交約４５４萬股，涉資

６１５４萬元，盤中高見１４元，最低見１３﹒２６元。科技股繼續受壓，美團（０３６９０）

跌４﹒４８％，報１１５﹒２元；騰訊（００７００）跌３﹒０１％，報２００元；百度

（０９８８８）跌３﹒３６％，報７６﹒１５元。其他藍籌股方面，申洲國際（０２３１３）跌

３﹒６７％，報５５﹒１５元；吉利汽車（００１７５）跌３﹒７６％，報８﹒４４元。

即月期指新報１５００５，跌１２９點，高水１７點。即月國指期貨報５０４９，跌５２點

，高水９點。即月科指期貨新報２７３３，跌５１點，高水１點。

上證綜合指數報２９５９，跌１７點或跌０﹒６０％，成交４４４﹒７６億元人民幣。深證

成份指數報１０５６８，跌１２５點或跌１﹒１８％，成交２８２﹒４６億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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金沙（０１９２８） １３﹒３２元 跌４﹒８６％

美團（０３６９０） １１５﹒２元 跌４﹒４８％

申洲國際（０２３１３） ５５﹒１５元 跌３﹒６７％

吉利汽車（００１７５） ８﹒４４元 跌３﹒７６％

百度（０９８８８） ７６﹒１５元 跌３﹒３６％

信義光能（００９６８） ７﹒３５元 跌３﹒０３％

騰訊（００７００） ２００元 跌３﹒０１％

網易（０９９９９） ８６元 跌２﹒８２％

比亞迪（０１２１１） １８０﹒３元 跌２﹒８％

藥明生物（０２２６９） ３７﹒９元 跌２﹒５７％

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（ｅｒ）

