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25/10/2022 09:40

恒指失守萬五關，科技股續跌，美團挫４％、騰訊跌３％

　　《經濟通通訊社２５日專訊》恒指今日開市早段失守１５０００關。現報１４９８７，跌
１９２點或跌１﹒２７％，主板成交１７４﹒５７億元。國企指數報５０４０，跌７４點或跌
１﹒４５％。恒生科技指數報２７３２，跌６９點或跌２﹒４８％。
　　金沙（０１９２８）現價跌４﹒８６％，報１３﹒３２元，該股成交約４５４萬股，涉資
６１５４萬元，盤中高見１４元，最低見１３﹒２６元。科技股繼續受壓，美團（０３６９０）
跌４﹒４８％，報１１５﹒２元；騰訊（００７００）跌３﹒０１％，報２００元；百度
（０９８８８）跌３﹒３６％，報７６﹒１５元。其他藍籌股方面，申洲國際（０２３１３）跌
３﹒６７％，報５５﹒１５元；吉利汽車（００１７５）跌３﹒７６％，報８﹒４４元。
　　即月期指新報１５００５，跌１２９點，高水１７點。即月國指期貨報５０４９，跌５２點
，高水９點。即月科指期貨新報２７３３，跌５１點，高水１點。
　　上證綜合指數報２９５９，跌１７點或跌０﹒６０％，成交４４４﹒７６億元人民幣。深證
成份指數報１０５６８，跌１２５點或跌１﹒１８％，成交２８２﹒４６億元人民幣。
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　金沙（０１９２８）　　　１３﹒３２元　跌４﹒８６％
　　美團（０３６９０）　　　１１５﹒２元　跌４﹒４８％
　　申洲國際（０２３１３）　５５﹒１５元　跌３﹒６７％
　　吉利汽車（００１７５）　　８﹒４４元　跌３﹒７６％
　　百度（０９８８８）　　　７６﹒１５元　跌３﹒３６％
　　信義光能（００９６８）　　７﹒３５元　跌３﹒０３％
　　騰訊（００７００）　　　　　２００元　跌３﹒０１％
　　網易（０９９９９）　　　　　　８６元　跌２﹒８２％
　　比亞迪（０１２１１）　　１８０﹒３元　　跌２﹒８％
　　藥明生物（０２２６９）　　３７﹒９元　跌２﹒５７％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｒ）

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