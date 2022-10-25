《異動股》匯控跌３％，第三列帳基準稅前利潤勝預期

《經濟通通訊社２５日專訊》匯控（００００５）現價跌２﹒９７％，報４０﹒８５元，該

股成交約２２２２萬股，涉資９﹒３５億元，盤中高見４３﹒１元，最低見４０﹒８元；恒生

（０００１１）跌２﹒５８％，報１１３﹒３元；渣打（０２８８８）升０﹒２％，報４９元；

東亞（０００２３）跌０﹒７６％，報７﹒８６元。

匯控公布，截至今年９月底止，第三季列帳基準除稅前利潤為３１﹒４７億元（美元．下同

），按年跌４１﹒８％，勝預期，每股基本盈利０﹒１元，不派息。

第三季經調整除稅前利潤６５﹒０９億元，按年升１８﹒２％，平均普通股股東權益回報為

４﹒７％，按年跌３﹒３個百分點。

另外，截至今年９月底止第三季業績，集團最大盈利貢獻市場亞洲區列賬基準除稅前利潤

為３５﹒１４億元，按年升６﹒４％，其中香港列賬基準除稅前利潤為１６﹒５４億元，按年跌

６﹒７％。

期內，歐洲區錄得列賬基準除稅前虧損１５﹒６８億元，去年同期錄稅前利潤

１１﹒４２億元；拉丁美洲稅前利潤錄２﹒４８億元，按年升１１﹒７％；中東及北非稅前利潤

升３０﹒４％至４﹒９３億元；北美洲業務稅前利潤錄４﹒６億元，按年升２８﹒５％。

若按業務劃分，財富管理及個人銀行業務經調整除稅前利潤按年３５﹒５％至

２４﹒０６億元；工商金融業務經調整除稅前利潤升１６﹒６％至２０﹒６億元；環球銀行及資

本市場經調整除稅前利潤按年升１５﹒１％至１５﹒３１億元；企業中心業務經調整除稅前利潤

按年跌１９﹒４％至５﹒１２億元。

現時，恒生指數報１５１８１，升１點或升０﹒０１％，主板成交８８７﹒８９億元。國企

指數報５１６３，升４９點或升０﹒９７％。恒生科技指數報２８８４，升８２點或升

２﹒９６％。

即月期指新報１５２０３，升６９點，高水２１點。即月國指期貨報５１７１，升７０點，

高水７點。即月科指期貨新報２８８６，升１０２點，高水１點。

上證綜合指數報２９８０，升３點或升０﹒１１％，成交２３４８﹒９２億元人民幣。

深證成份指數報１０６６８，跌２５點或跌０﹒２４％，成交１４２３﹒３２億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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匯控（００００５） ４０﹒８５元 跌２﹒９７％

恒生（０００１１） １１３﹒３元 跌２﹒５８％

渣打（０２８８８） ４９元 升０﹒２％

東亞（０００２３） ７﹒８６元 跌０﹒７６％

中銀（０２３８８） ２４﹒８５元 跌２﹒９３％

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（ｋｙ）

