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25/10/2022 13:13

《異動股》匯控跌３％，第三列帳基準稅前利潤勝預期

　　《經濟通通訊社２５日專訊》匯控（００００５）現價跌２﹒９７％，報４０﹒８５元，該
股成交約２２２２萬股，涉資９﹒３５億元，盤中高見４３﹒１元，最低見４０﹒８元；恒生
（０００１１）跌２﹒５８％，報１１３﹒３元；渣打（０２８８８）升０﹒２％，報４９元；
東亞（０００２３）跌０﹒７６％，報７﹒８６元。
　　匯控公布，截至今年９月底止，第三季列帳基準除稅前利潤為３１﹒４７億元（美元．下同
），按年跌４１﹒８％，勝預期，每股基本盈利０﹒１元，不派息。
　　第三季經調整除稅前利潤６５﹒０９億元，按年升１８﹒２％，平均普通股股東權益回報為
４﹒７％，按年跌３﹒３個百分點。
　　　另外，截至今年９月底止第三季業績，集團最大盈利貢獻市場亞洲區列賬基準除稅前利潤
為３５﹒１４億元，按年升６﹒４％，其中香港列賬基準除稅前利潤為１６﹒５４億元，按年跌
６﹒７％。
　　　　期內，歐洲區錄得列賬基準除稅前虧損１５﹒６８億元，去年同期錄稅前利潤
１１﹒４２億元；拉丁美洲稅前利潤錄２﹒４８億元，按年升１１﹒７％；中東及北非稅前利潤
升３０﹒４％至４﹒９３億元；北美洲業務稅前利潤錄４﹒６億元，按年升２８﹒５％。
　　　　若按業務劃分，財富管理及個人銀行業務經調整除稅前利潤按年３５﹒５％至
２４﹒０６億元；工商金融業務經調整除稅前利潤升１６﹒６％至２０﹒６億元；環球銀行及資
本市場經調整除稅前利潤按年升１５﹒１％至１５﹒３１億元；企業中心業務經調整除稅前利潤
按年跌１９﹒４％至５﹒１２億元。
　　現時，恒生指數報１５１８１，升１點或升０﹒０１％，主板成交８８７﹒８９億元。國企
指數報５１６３，升４９點或升０﹒９７％。恒生科技指數報２８８４，升８２點或升
２﹒９６％。
　　即月期指新報１５２０３，升６９點，高水２１點。即月國指期貨報５１７１，升７０點，
高水７點。即月科指期貨新報２８８６，升１０２點，高水１點。
　　上證綜合指數報２９８０，升３點或升０﹒１１％，成交２３４８﹒９２億元人民幣。
　　深證成份指數報１０６６８，跌２５點或跌０﹒２４％，成交１４２３﹒３２億元人民幣。
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　匯控（００００５）　４０﹒８５元　跌２﹒９７％
　　恒生（０００１１）　１１３﹒３元　跌２﹒５８％
　　渣打（０２８８８）　　　　４９元　　升０﹒２％
　　東亞（０００２３）　　７﹒８６元　跌０﹒７６％
　　中銀（０２３８８）　２４﹒８５元　跌２﹒９３％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　（ｋｙ）

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