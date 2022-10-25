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25/10/2022 12:05

《午市前瞻》專家指恒指或試萬三點，匯控未跌穿３９﹒８仍可持有

　　《經濟通通訊社２５日專訊》恒生指數半日收報１５３１３，升１３２點或０﹒８７％，主
板成交８４９﹒６７億元。恒生中國企業指數報５２０５，升９０點或１﹒７８％。恒生科技指
數報２９１２，升１１０點或３﹒９５％。
　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）及阿里巴巴－ＳＷ
（０９９８８）；騰訊控股收報２１０﹒８元，升４﹒６元或２﹒２３％，成交９３﹒２７億元
；美團收報１２４﹒５元，升３﹒９元或３﹒２３％，成交６１﹒４１億元；阿里巴巴－ＳＷ收
報６４﹒５５元，升２﹒９元或４﹒７％，成交３３﹒４８億元。國指三大成交股份依次為騰訊
控股、美團及阿里巴巴－ＳＷ。科指三大成交股份依次為騰訊控股、美團及阿里巴巴－ＳＷ。
　
＊溫鋼城：港股未知何時見底＊
　
　　港股上日大跌１０３０點後，今早繼續受壓，高開６１點後隨即回落，並一度失守
１５０００關。ｉＦＡＳＴ　Ｇｌｏｂａｌ　Ｍａｒｋｅｔｓ副總裁溫鋼城向《經濟通通訊社》
表示，目前港股由市場氣氛主導，並不著重企業基本面。他坦言，即使估值已跌至較低水平，但
面對外圍較複雜的環境，港股未知何時見底。他又指，中美角力持續，若然雙方維持僵局，將影
響港股走勢。他預料港股會繼續尋底格局，進一步下試１３０００。
　
＊滙控目標４４元＊
　
　　滙控（００００５）今日將公布季度業績，股價今早表現一般。溫鋼城表示，美國部分存貸
銀行的業績符合市場預期，滙控本身手持不少現金，估計季度盈利會符合預期，而派息方面相信
是市場另一關注點。部署方面，他指滙控近兩日股價並無跟隨大市大幅受挫，在４０元附近見到
支持，未跌穿３９﹒８元仍可持有，目標４４元。
　　相比滙控，溫鋼城較不看好另一國際銀行股渣打（０２８８８）。他認為，渣打在英國的業
務貢獻較少，新興市場業務的佔比頗大，由於近期環球股市走勢較波動，對渣打並非好事，走勢
亦較滙控弱。他預期，渣打短期難現較大上升動力，估計在４５至５０元上落。（ｅｒ）

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