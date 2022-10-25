《美元走勢－羅明立》英鎊受阻於５０天線，短線仍反覆

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １４８﹒９５ １４９﹒０６ １４８﹒５０

歐元╱美元 ０﹒９８５７ ０﹒９８９８ ０﹒９８５７

英鎊╱美元 １﹒１２８８ １﹒１３２６ １﹒１２７１

美元╱瑞郎 １﹒００２３ １﹒００２６ ０﹒９９８１

美元╱港元 ７﹒８４９４ ７﹒８４９６ ７﹒８４８６

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《美元走勢》歐美１０月製造業採購經理指數都不理想，美國１０月Ｍａｒｋｉｔ製造業

ＰＭＩ初值跌至４９﹒９，處於收縮水平，是兩年多來首次。美國財長耶倫表示當地金融市場運

作良好，但可能會受到全球經濟及市場壓力所衝擊，無法排除經濟衰退的風險。美匯指數經過前

日急跌後繼續低收，後市要視乎聯儲局會否釋出調整加息步伐的訊號，短期仍可能要下試５０天

線的１１０﹒７０。

英國前財相辛偉誠在無競爭對手下當選英國保守黨黨魁，將成為過去２００多年來最年輕的

英國首相。辛偉誠能否帶領英國走出當前嚴峻的經濟困局有待觀察，英國隔夜指數掉期市場顯示

，英倫銀行很大機會在１１月３日會議上加息０﹒７５％。英鎊昨日（２４日）受阻於５０天線

的１﹒１４００，短線仍然會反覆，即市支持在１﹒１２４０及１﹒１１８０。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 買入歐元 ０﹒９８３０ ０﹒９９５０ ０﹒９７９０

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 觀望

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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