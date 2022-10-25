《匯思－余偉文》金融峰會訪客享便利，可在私人包間與他人共膳

《匯思》終點已經在望，但正如馬拉松跑手都知道，最後一哩路最具挑戰。

峰會相關活動的籌備工作正緊張有序、按部就班地進行當中，一周後將在香港如期舉行，我

們熱切地期待各地金融領袖出席。他們所代表的金融機構在全球金融市場各環節均佔領先地位，

因此，對於如何管理全球面臨的一系列複雜風險和挑戰、對於怎樣善用金融的力量去自強並更好

地服務社會，他們都有獨到的觀點和想法。基於這個考慮，加上反應踴躍，我們已將峰會延長至

１１月３日，增設一個與國際投資者對話的專場，並在其他專題討論環節增邀重量級講者。最新

的會議日程列於附件供讀者參考。我相信，講者精闢的見解會對我們有很多啟發。



＊依循現行防疫措施基本原則＊



同時，行政長官剛發表《施政報告》，峰會也是一個很好的機會，讓來自海外的與會者更好

地了解香港未來的發展方向、願景、將推行的落實措施，以及為海外企業提供的機遇。

另一方面，不少的與會者也向我表示，對來港參會充滿期待。當中一些將携同其全球管理團

隊來港，好讓團隊在制定區域發展策略時有更實在的依據；不少參與者已安排與在港員工和客戶

接觸會面；也有一些將舉辦機構誌慶活動，或借此機會考慮日後在港舉辦全球或區域活動。

這種活力和動能正是香港作為區域樞紐所具備的特點，也是展現我們逐步調整抗疫措施、走

向復常之路的明證。因此，我們會採取一些必要的安排，讓峰會參與者可以充分善用短暫留港的

時間進行各種活動。這些安排總體上依循現行檢疫防疫措施的基本原則，包括訪客在赴港前、抵

港、三天醫學監察期間均要進行新冠測試；如果測試結果呈陽性，可選擇乘坐專機離港，或者進

行隔離，直至從公共衛生角度考慮被視作安全，方可取消隔離。



＊若測試結果呈陽性，可乘坐專機離港＊



在符合這些基本原則和採取必需的防範措施的情況下，我們會為訪客提供一些合理的便利，

包括在醫學監察期間可在私人包間與他人共膳、進入一些需要查核「疫苗通行證」的處所等。

我們十分感謝衛生當局在這方面作出適當的安排，也感謝峰會參與者願意「重新體驗」 一

些在他們所在地已不再實行的防控措施。

未來幾天我們將傾盡全力，務求峰會成功舉行。聽說跑馬拉松會讓人上癮，說不定辦峰會也

會上癮？無論如何，眼前的目標只有一個：衝線！





香港金融管理局

總裁

余偉文



２０２２年１０月２４日



