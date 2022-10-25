《本港經濟》出口貨值連跌５個月，９月跌幅收窄至９﹒１％勝預期

《經濟通通訊社２５日專訊》本港出口貨值連跌５個月。政府統計處宣布，今年９月商品整

體出口貨值為４０１６億元，按年下跌９﹒１％，較８月跌１４﹒３％及預測跌１４％為佳。９

月商品進口貨值為４４６６億元，按年跌７﹒８％，勝預估跌１６﹒４％，而８月數字則跌

１６﹒３％。９月份錄得有形貿易逆差４４９億元，相等於商品進口貨值的１０﹒１％。

今年首九個月的商品整體出口貨值較去年同期下跌３﹒６％。同時，商品進口貨值下跌

２﹒８％。同期錄得有形貿易逆差２９４３億元，相等於商品進口貨值的７﹒９％。



＊港府料香港出口表現持續承壓＊



經季節性調整的數字顯示，今年第三季與對上一季比較，商品整體出口貨值下跌８﹒２％。

同時，商品進口貨值下跌１０﹒２％。

政府發言人表示，在外圍環境惡化及跨境陸路運輸持續受阻下，今年９月商品出口貨值按年

繼續大幅下跌。輸往內地、美國及歐盟的出口進一步下跌，輸往其他主要亞洲市場的出口則表現

參差。展望未來，由於主要先進經濟體通脹高企及有關央行因而加大力度收緊貨幣政策繼續抑制

環球需求，香港的出口表現將會持續承受巨大壓力。政府會密切留意情況。（ｃｌ）

